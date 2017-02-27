﻿”التوكن” مُعطل وحقوق موظفي تعليم الطائف مجمدة!

المواطن - عبد العزيز العلي

شكا عدد كبير من منسوبي تعليم الطائف من عدم صرف مستحقاتهم المالية الواصلة من الوزارة لحساب تعليم الطائف، وتشمل: بدل تذاكر طيران للمشرفين والمشرفات التربويين، وانتدابات، وكذلك مكافآت تعليم الكبار، الأمر الذي تسبب في متاعب كبيرة للموظفين من عدم صرف المستحقات كونهم لهم التزامات مالية يحتاجون معها حقوقهم، خاصة وأن وزارة التعليم صرفتها في وقتٍ سابق، ومعتبرين ذلك هو إهمال وتقصير من إدارة التعليم بالطائف.

وقال المتضرّرون، في حديثهم لـ “المواطن“، إنه عند مراجعة إدارة التعليم، وجدوا مبرّرات غير منطقية، وتوحي بتراخي وتكاسل من قبل إدارة التعليم، وعدم متابعة من قيادات التعليم لحقوق منسوبيها.

وكشف المتضرّرون عن أن موظفي الإدارة عزوا سبب عدم الصرف لجهاز “التوكن” الذي يُحفظ فيه الرقم السري للتحويلات، والموجود مع رئيس الشؤون المالية والإدارية بالإدارة، والجهاز عطلان ولم يتم إصلاحه لاستلام المستحقات!

وطالب المتضرّرون وزارة التعليم بالتحقيق في الموضوع، ومحاسبة المقصّر لأنها حقوق، ويجب أن تعطي أصحابها على الفور.