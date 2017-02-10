10 اتفاقيات بين المملكة وإندونيسيا ضمن #جولة_الملك_الآسيوية_الكبرى

المواطن – الرياض

يبدأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز غداً زيارة رسمية إلى دولة إندونيسيا تستغرق 12 يوماً ضمن الجولة الآسيوية الكبرى التي يقوم بها الملك سلمان وتشمل عدة دول بينها الصين واليابان وتنتهي في الأردن لحضور القمة العربية المرتقبة.

وسوف توقع المملكة وإندونيسيا العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في العديد من الجوانب الاقتصادية والأمنية فيما سيكون التنسيق على مواجهة التطرف والإرهاب حاضراً بقوة في هذه الزيارة.

وقال سفير المملكة العربية السعودية لدى إندونيسيا إن من المنتظر أن يوقع الملك سلمان عشر اتفاقات خلال زيارته لإندونيسيا مع التركيز على محاربة تنظيم داعش الإرهابي.

وقال السفير أسامة محمد عبد الله الشعيبي إن الملك سلمان الذي بدأ يوم الأحد جولة آسيوية تستمر شهراً لتعزيز العلاقات والبحث عن فرص للاستثمار سيكون في إندونيسيا في الفترة من الأول حتى 12 مارس بحسب رويترز.

وتابع أن هناك الكثير من مذكرات التفاهم التي سيجري التوقيع عليها في إندونيسيا مضيفاً أن أهم شيء هو محاربة الإرهاب لأن السعودية ترى أنه يجب التعاون من أجل هزيمة تنظيم داعش الإرهابي.

وقال الشعيبي إن السعودية وإندونيسيا ستتعاونان أيضاً في مجالات أخرى مثل النفط والغاز والتعليم.

وقال إن شركة أرامكو السعودية العملاقة للنفط -ولها اتفاق قائم حالياً مع شركة برتامينا الإندونيسية للطاقة حجمه خمسة مليارات دولار لتطوير مصفاة في جاوة الوسطى- قد توقع هذا العام المزيد من المشاريع المعروضة من برتامينا.