10 صور كارثية لأمطار ابها التاريخية .. احتجازات و انهيارات

المواطن- سعيد مشهور- أبها

خلفت الأمطار الغزيرة التي شهدتها منطقة عسير، اليوم، ومدينة أبها على وجه الخصوص، مناظر الاحتجازات والانهيارات، وإغلاق طرق، والانهيارات الجبلية، وجريان الأودية بشكلٍ كثيف وغير مسبوق كوادي أبها، ووادي ضلع، ووادي عتود، وفيضان العديد من السدود كسد وادي أبها، وسد وادي عشران، وسد وادي عتود.

وتعطلت العديد من السيارات في الشوارع، كما وقعت العديد من الحوادث، وكانت أشد الأحياء تضررًا في مدينة أبها هي أحياء المنسك التي شهدت جرف أحد الضحايا، وحي الموظفين.

وأغلقت عقبة ضلع، كما تم تعليق الدراسة ليوم غد في المنطقة نظرًا لغزارة الأمطار الجارفة.



