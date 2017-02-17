100 مليون دولار خسائر HTC في الربع الرابع من 2016

المواطن - وكالات

أعلنت شركة HTC أن قيمة خسائرها الصافية بلغت 100 مليون دولار، كما أنها حققت إيرادات 720.7 مليون دولار للربع الرابع من السنة المالية 2016 المنتهية فى 31 ديسمبر الماضى، وهى تعتبر الخسارة السابعة على التوالى للشركة.

وبحسب موقع fonearena الهندى، بلغت نسبة انخفاض الأرباح التشغيلية للشركة حوالى 12.1% عن العام الماضى، بقيمة 116.8 مليون دولار، مع هامش تشغيل أقل من -16.0%، وذلك على الرغم من أن الخسائر أقل بقليل من الأرباع السابقة.

وأوضح HTC أنها شهدت أداء مبيعات قوى فى الربع الرابع من 2016، مع الإيرادات الفصلية التى تتحسن بالتتابع على مدى عام 2016، وقد الربع الرابع أطلقت الشركة هاتفها HTC 10 evo عالميا، فضلا عن نسختى HTC Desire 10 pro و lifestyle، وأضافت الشركة أن الهواتف التى دخلت الأسواق المختارة حققت نجاحا مقبولا.