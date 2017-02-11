11 جلسة علمية في مؤتمرٍ عالمي للأشعة التشخيصية بالشرقية

المواطن-عامر عسيري-الدمام

تنطلق صباح اليوم، الإثنين، فعاليات المؤتمر العالمي للأشعة التشخيصية التي تستمر لـ 3 أيام بمشاركة العاملين في الحقل الطبي من داخل السعودية وخارجها، وبحضور خبراء محليين ومتحدثين من مختلف دول العالم.

وتشهد المنطقة الشرقية انطلاقته صباح اليوم، الإثنين، في المجمع السكني رقم 1 بالخبر الذي تنظمه جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل -متمثّلة بكلية الطب وقسم الأشعة بمستشفى الملك فهد الجامعي بالخبر- برعاية عبد الله الربيش مدير جامعة الإمام عبد الرحمن والمشرف العام على المستشفى الجامعي بالخبر.

وأكد الدكتور بندر الظفيري، رئيس المؤتمر واستشاري الأشعة التداخلية، أن المؤتمر -الذي يقام للمرة السادسة- يهدف إلى التواصل العلمي المستمر بين الأطباء، وتنمية القدرات العلمية لهم بالاطّلاع على أحدث الطرق العالمية في التشخيص بالأشعة المختلفة، كما يستعرض آخر المستجدات في طب الأشعة التي تساعد على التشخيص المبكر للأمراض، وتساعد باقي التخصصات الطبية في تحديد طرق العلاج لكل حالة، ممّا يعود بالفائدة على المريض، وعلى شباب الأطباء لمتابعة أحدث الطرق في تشخيص الأمراض بالأشعة الحديثة.

وأشار رئيس المؤتمر إلى أن الجامعة تشهد مشروعات توسّعية كبيرة في مجال المنشآت التعليمية والطبية بمواصفات جودة عالمية لوحدات الأشعة بالمستشفى، مؤكدًا على أهمية المؤتمر المتخصص في طب الأشعة والتصوير التشخيصي الطبي كونه يعتبر من المؤتمرات القليلة المتخصصة في هذا المجال العلمي الهام، حيث من المتوقع أن يشارك في فعالياته بمشاركة وحضور نحو ٦٠٠ متخصص من مختلف دول العالم.

ويزخر بالعديد من الأبحاث وأوراق العمل التي تتناول أحدث وآخر ما توصلت إليه التكنولوجيا العالمية في طب الأشعة، بالإضافة إلى ورش العمل التي ستناقش موضوعات مختلفة.

وتتضمّن أجندة المؤتمر 11 جلسة علمية تناقش آخر التقنيات والتطورات العلمية في مجال الأشعة والتصوير التشخيصي، ويناقش المؤتمر -هذا العام- مواضيع عدة منها: أشعة الجسم، وأشعة القلب، وأشعة الصدر، وأشعة الثدي، وأشعة العضلات والعظام، والأشعة العصبية، وأشعة طب الأطفال، كما أنه يوجد جلسات خاصة للجودة والبحث العلمي في مجال طب الأشعة.

وأضاف أن الأشعة تلعب دورًا مهمًا ورئيسيًا في تشخيص الأمراض، وذلك من خلال التكنولوجيا المتقدمة والمستخدمة حاليًا في مجال التصوير والأشعة، وهو ما يساعد الأطباء على تحديد الأمراض بدقةٍ أكثر، مشيرًا إلى أن المؤتمر يعد منصة لتبادل الخبرات واستحداث التكنولوجيا الحديثة.

وأعرب “الظفيري” -في ختام حديثه- عن تفاؤله لعقد مثل هذه المؤتمرات لمواجهة التحديات الصعبة التي تواجه الأنظمة التشخيصية، وأن يفتح للجميع الأفاق الجديدة للعلاقات الفاعلة والتعاون المثمر للارتقاء بالخدمات الصحية ومستقبل علم التصوير الطبي في إطار التشخيص الطبي المتكامل، وكذلك أهم الابتكارات والاكتشافات في ذلك المجال، كذلك إلقاء الضوء على الوقاية الإشعاعية في وحدات الأشعة التشخيصية، وتأثير الأجهزة على خلايا الجسم، والاهتمام بالتدريب على معايرة أجهزة الأشعة التشخيصية، وتقليل التعرّض للإشعاع، لافتًا إلى أن هذا المؤتمر يوفّر جزءًا من تلك المتطلبات.