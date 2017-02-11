11 سراً لا يعرفها المسافرون جواً.. رقم 8 مفاجأة!

المواطن - وكالات

كشف موقع “بزنس إنسايدر” عن 11 سراً تعرفها مضيفات الطيران، لا يعرفها المسافرون.

1- لا أحد يستطيع فتح باب الطائرة أثناء الطيران، لكن مجرد المحاولة تؤدي بك إلى السجن عند هبوط الطائرة.

2- صينية الطعام المتحركة هي المكان الأقل نظافة في الطائرة، فالعديد من الركاب يغيرون حفاظات أطفالهم عليها، وتنظيفها يكون بشكل سطحي بين الرحلات.

3- ممنوع إدخال هاتف “سامسونج نوت 7” بسبب بطاريته، لكن يمكن إدخال السجائر الإلكترونية ببطارياتها.

4- يتقاضى مضيفو الطيران رواتبهم فقط أثناء تحليق الطائرة في الهواء، أي إن ساعات العمل قبل الإقلاع وبعد الهبوط غير مدفوعة الأجر.

5- لا تستخدم مياه الطائرة للشرب:

اعترف عدد من المضيفات بأنهن لا يشربن القهوة السادة أو الشاي لأنها تتضمن مياه الطائرة التي تحتوي على بكتيريا لأن أنابيب المياه في الطائرة نادراً ما يتم تنظيفها.

6- عندما تطلب منك المضيفة فتح ستارة الشباك، عليك بتنفيذ ذلك، حيث يتوجب عليها تقييم المكان الخارجي بالنظر من الشباك عند الهبوط قبل فتح باب الطائرة.

7- لا يسمح لك بتناول مشروباتك الكحولية الخاصة، لأن المضيفة عليها أن تعرف الكمية التي شربتها كي لا تعطيك أكثر من الحد المسموح.

8- يتوجب إكمال الرحلة بجانب شخص متوفى ، لأنه لا يوجد قانون ثابت بشأن التصرف بالشخص الذي يفارق الحياة أثناء الرحلة، لكن وفقاً لبعض المضيفات، فإنهم سيبقونه في مقعده حتى هبوط الطائرة.

9- سيتم صعقك كهربائياً إذا استلزم الأمر، إذ يسمح لطواقم بعض الطائرات باستخدام الصاعق الكهربائي في حال أصبح مسافر خطراً على بقية الركاب.

10- سيتم تغريمك ما يقارب الـ16 ألف دولار إذا أقدمت على فتح فراش الانزلاق المطاطي من دون سبب، ويستخدم الفراش في حالات الطوارئ القصوى فقط، وبإذن من طاقم الطائرة.

11- خدمتك أفضل إذا كنت في مؤخرة الطائرة.