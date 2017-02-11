11 مليار درهم حصيلة صفقات معرض “آيدكس” في يومين

المواطن- نت

سجلت قيمة الصفقات المحققة اليوم وأمس ضمن فعاليات الدورة الـ 13 لمعرض الدفاع الدولي “آيدكس 2017″، الذي تستضيفه العاصمة الإماراتية أبوظبي حتى 23 فبراير الجاري، نحو 11 مليار درهم، وذلك عبر تنفيذ 31 صفقة، منها 21 صفقة بقيمة أربعة مليارات و 416 مليون درهم أمس، إلى جانب إبرام عشرة صفقات بقيمة ستة مليارات و919 مليون درهم اليوم.

ويشهد المعرض مشاركة 1235 شركة عالمية متخصصة في الصناعات الدفاعية من 57 دولة بزيادة 10 في المئة عن الدورة الماضية، منها 50 شركة إماراتية، ويستهدف الحدث تحقيق صفقات نوعية بمبلغ 18 مليار درهم.

16 شركة إماراتية

وتفصيلاً، شهد يوم الأحد، توقيع 21 صفقة بقيمة أربعة مليارات و 416 مليون درهم (1.2 مليار دولار) ضمن معرض ومؤتمر الدفاع الدولي “آيديكس 2017″، وشملت الصفقات الموقعة نحو 16 شركة إماراتية، وستة شركات عالمية، وجرى التعاقد مع شركة “إنترناشيونال جولدن جروب” لشراء ذخائر لصالح القوات البرية الإماراتية بـ 394.32 مليون درهم، إلى جانب التعاقد مع شركة “نافال للحلول المتقدمة” لتطوير منظومة الأرصاد البحرية في مركز العمليات بقيمة 13.68 مليون درهم.

حوائط دفاعية

كما جرى التعاقد مع شركة أبوظبي لبناء السفن لتوريد وتركيب أنظمة اتصالات إلكترونية وتبادل المعلومات للقوات البحرية الإماراتية بـ 100.4 مليون درهم، إضافة إلى التعاقد مع شركة HESCO BASTION LIMITED البريطانية لشراء عدد من الحوائط الدفاعية بـ 91 مليون درهم، بينما أبرمت القوات الجوية الإماراتية اتفاقية مع شركة THALES UNDERWATER الفرنسية لشراء أجهزة السونار المقطور بقيمة 85.2 مليون درهم.

7 مليارات صفقات الإثنين

بينما بلغت قيمة الصفقات الموقعة اليوم الاثنين ستة مليارات و919 مليون درهم اليوم، نتجت عن عشرة صفقات شملت خمسة شركات إماراتية وخمسة عالمية، وتضمنت الصفقات التعاقد مع شركة “إنترناشيونال جولدن جروب” لشراء ذخائر لصالح القوات الجوية والدفاع الجوي الإماراتي بـ 11.72 مليون درهم، إضافة إلى التعاقد مع شركة “كيوبيك الأمريكية” لشراء وتركيب مشبهات التدريب الداخلي بتسعة ملايين درهم.

صاروخ بمليارين

واحتوت الصفقات على تعاقد إماراتي مع شركة SAAP AP لشراء طائرة إنذار مبكر وزيادة قطع غيار المعدات الأرضية والمواد الاستهلاكية بقيمة 865.7 مليون درهم، إلى جانب التعاقد مع الشركة الروسية “روسوبرونكستبورت” لشراء صاروخ مضاد للدروع بـ 2.6 مليار درهم، كما جرى التعاقد مع الشركة الألمانية “رهينمينتال للدفاع الإلكتروني” لشراء مشبهات للتدريب القتالي بمبلغ 151.24 مليون درهم.

وجرى التعاقد أيضاً مع شركة “رايثون” الأميركية لشراء صواريخ بـ 611.6 مليون درهم، وتعاقد آخر مع شركة نمر للسيارات الإماراتية لتطوير وإنتاج آليات نمر بقيمة 23.4 مليون درهم، وغيرها من الصفقات النوعية.

صيانة مستدامة للطائرات

ووقعت الإمارات وروسيا اليوم اتفاقية تعاون مشترك في قطاع الصناعات العسكرية بشأن التفاوض حول دراسة مواصفات وقدرات أنواع من الطائرات الروسية المقاتلة الحالية والجديدة، بما فيها طائرتا “سوخوي 35” و”الجيل الخامس”، فضلاً عن إجراء عمليات تطوير ودعم فني وصيانة مستدامة للطائرات، وشملت الاتفاقية دراسة شراء وتطوير وتصنيع جزئي للمعدات العسكرية المتطورة التي تخدم متطلبات القوات المسلحة الإماراتية، وشملت التعاون في مجالات تطوير وتصنيع وتوريد الأنظمة الجوية والبرية والبحرية ذات التوجيه الآلي، والتعاون في مجالات البحث والتطوير في الجوانب الدفاعية والأمنية.

تعاون إماراتي أميركي

كما وقعت القوات البرية الإماراتية، على هامش معرض “آيدكس 2017″، اليوم اتفاقية تعاون مشتركة مع القيادة المركزية للجيش الأميركي، وتعتبر خطوة مهمة في سبيل توثيق العلاقات بين البلدين والارتقاء بها إلى آفاق أوسع وأرحب، بهدف تبادل الخبرات واكتساب المهارات وتنمية التعاون العسكري والعلاقات القائمة بين الإمارات وأميركا في جميع المجالات خصوصاً العلاقات العسكرية، وتأتي الاتفاقية في إطار الخطط الاستراتيجية للقوات البرية الإماراتية الهادفة إلى الارتقاء بمستوى أداء العسكريين وتوسيع مداركهم ومعارفهم، والاستفادة من الفرص التدريبية المتاحة لهم حتى يكونوا بمستوى عالٍ من الجاهزية القتالية.

تدشين أحدث منظار ليلي

بدورها، دشنت شركة “ثيرموتيكنيكس” البريطانية منظار “فيوز أي آر” للرؤية الليلية في الشرق الأوسط على هامش المعرض، وسيتوفر تجاريا مطلع مارس المقبل، ويعد المنظار أحد آخر التطورات لأجهزة الرؤية الليلية باستخدام الأشعة تحت الحمراء، ويجمع بين نظام تكثيف الصورة والتصوير الحراري، ويتميز بخفة وزنه الذي يبلغ 400 غرام، إضافة إلى قدرته على العمل لمدة ست ساعات، ويوفر قدرة فريدة للتعرف إلى الأهداف في جميع الظروف الصعبة كالضوء الخافت والظلام الدامس وداخل المباني وعبر الزجاج.

منصات مؤمنة إلكترونياً

من جانبها، تعرض شركة “لوكهيد مارتن” أحدث أنظمتها ومنتجاتها في مجال الأمن والطيران والدفاع، إلى جانب الجيل الجديد من الآليات المتطورة وأنظمة التحكم الذاتي والمنصات المؤمنة إلكترونياً، ونظم المهام الأمنية، مسلطة الضوء على محفظتها من مشاريع الحلول والمنتجات التي نفذتها وتتضمن أنظمة الطيران التكتيكية وأنظمة الدفاع الجوية والصاروخية، إذ تقدم الشركة حلول تكنولوجية متقدمة بأقل كلفة لتزويد الشركاء بحلول مبتكرة تساعد على مواجهة التحديات الأمنية الصعبة.

تعزيز الأمن الوطني

أما شركة “دارك ماتر” المتخصصة في الأمن الإلكتروني، فتعرض إمكاناتها في مجال الأمن الإلكتروني للمرة الأولى أمام قطاع الدفاع العالمي ضمن معرض “آيدكس 2017″، وكشفت الشركة النقاب عن مجموعة من منتجاتها المبتكرة، منها حلول تشويش الترددات اللاسلكية ومنصات التحكم والسيطرة والمراقبة، مسلطة الضوء على خدمات حماية الشبكات الإلكترونية، ونظم تحليل البيانات الكبيرة وأنظمة الاتصالات الآمنة لقطاع الدفاع، كما عرضت آلية عمل منتجاتها وخدماتها وكيفية تكاملها مع بعضها بما في ذلك مختبرات الفحص والتحقق، أنظمة التشفير، خدمات الأمن المدارة، حلول البنية التحتية وتكامل الأنظمة من أجل تعزيز الأمن الوطني، وذلك لتواكب التحول الكبير الذي طرأ على مفهوم الدفاع العسكري والأمن الوطني.

صنع في الإمارات

من جهتها، تعرض شركة سهام الخليج للتكنولوجيا الإماراتية بالتعاون مع شركتا “ليوناردو وMBDA نظام سلاح مبتكر بتكلفة معتدلة يحمل اسم “سهام 3″، وسيحمل علامة “صنع في الإمارات”، ويوفر قدرات شاملة وقائمة بذاتها مضادة للطائرات ومضادة لجميع أنواع السفن الحربية التي تبحر على سطح الماء، وستكون “سهام الخليج” مسؤولة عن عمليات دمج نظام “سهام 3” ونظام ميدوسا إم كيه للتحكم الكهربائي الضوئي بإطلاق النار، ما يوفر قدرة مستقلة لكشف وتتبع الأهداف الجوية والبحرية بدقة عالية.