12 مليار دولار واردات تقنية المعلومات بالمملكة سنويًّا

المواطن – الرياض

كشف تقرير حديث أن المملكة استوردت خلال عام 2015 ما قيمته 12.73 مليار دولار من أجهزة ومعدات تقنية المعلومات والاتصالات، مقارنة بعام 2014 الذي بلغت فيه الواردات 12.53 مليار دولار، فيما بلغت واردات الإمارات 14.05 مليار دولار للإمارات، و11.75 مليار دولار لتركيا، و2.43 مليار للكويت، و1.88 مليار لقطر.

وأوضح تقرير نشرة الاتحاد الدولي للاتصالات من مقره في جنيف، أن قيمة الواردات العالمية من سلع تقنية المعلومات والاتصالات سجلت في عام 2015 للمرة الأولى منذ عام 2009، انخفاضًا بنسبة 3.6 في المائة لتبقى بالكاد أعلى من مبلغ 2000 مليار دولار “تريليوني دولار”.

لكن حصة الأسد من استيراد السلع الوسيطة من أجهزة الهاتف المحمول، أو أكثر من 80 في المائة، واصلت ذهابها إلى مصانع في البلدان النامية.

وشمل الانخفاض جميع بلدان العالم تقريبًا بخلاف دول معدودة من بينها المملكة، لكن رغم ذلك جاءت المملكة في المركز الثاني بين دول منطقة غرب آسيا من ناحية استيراد أجهزة تقنية المعلومات والاتصالات بعد الإمارات، وفي المركز الرابع من ناحية تصدير أجهزة تقنية المعلومات والاتصالات بعد الإمارات، وتركيا، والبحرين، على التوالي، وفي المركز الثالث بعد الإمارات والبحرين في مجال إعادة تصدير الأجهزة.