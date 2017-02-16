1275 بلاغاً عن احتجازات ومفقودين جراء الأمطار والسيول

المواطن – الرياض

أوضح المركز الإعلامي بالمديرية العامة للدفاع المدني أن مراكز التحكم والتوجيه بمناطق المملكة استقبلت من يوم الأحد الموافق 15/5/1438هـ وحتى صباح اليوم الخميس الموافق 19/5/1438هـ (1275) بلاغاً منها (138) في مدينة الرياض و(952) في منطقة عسير و(185) في المنطقة الشرقية جراء الأمطار التي هطلت على تلك المناطق.

وأفاد المركز الإعلامي أن الجزء الأكبر من البلاغات تلقاها مركز التحكم والتوجيه بمنطقة عسير بينما بلغ عدد المفقودين حالتين (1) في الرياض و(1) في عسير وبلغ عدد الوفيات حالتين (1) في منطقة عسير و(1) في منطقة الرياض وبلغ عدد المحتجزين والذين تم إنقاذهم (562) شخصاً منهم (44) في الرياض و(489) في منطقة عسير و(14) في الشرقية و(14) في منطقة مكة المكرمة و(1) في منطقة نجران مشيراً إلى أن أغلب الاحتجازات كانت داخل المركبات حيث بلغ عدد المركبات التي تم إخراجها (342) وإخلاء وإيواء (79) أسرة.

وأهاب المركز الإعلامي بالمواطنين والمقيمين أخذ الحيطة والحذر وعدم التواجد في مواقع جريان السيول والأودية أو الخروج للنزهات البرية في المناطق المعرضة لسقوط أمطار غزيرة والالتزام بتعليمات الدفاع المدني عبر وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة وكذا عبر مواقع التواصل الاجتماعي حفاظاً على سلامتهم متمنياً السلامة للجميع.