13 قتيلاً وجريحاً في هجوم بالسكاكين بإقليم صيني

المواطن – وكالات

قُتل 8 أشخاص وأصيب خمسة آخرون في هجوم عنيف في إقليم شينجيانغ ذاتي الحكم لقومية اليوغورذات الغالبية المسلمة في شمال غربي الصين، وفقًا للإعلام الصيني.

وقالت الحكومة المحلية في مدينة هوتان بالإقليم، في نبأ لها على موقعها الإلكتروني صباح اليوم الأربعاء، إن ثلاثة أشخاص يحملون السكاكين هاجموا وطعنوا عدة مواطنين في منطقة بيشان مساء أمس ما استدعى تدخل الشرطة التي أطلقت النار على ثلاثتهم مما أدى إلى مقتلهم.

وأفادت صحيفة “ساوث تشاينا مورننج بوست” بأن المهاجمين أصابوا عشرة أشخاص تم نقلهم فورًا إلى المستشفى الذي أعلن وفاة خمسة منهم، وقال إن الخمسة الآخرين مازالوا يتلقون العلاج من جراحهم.