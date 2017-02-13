13 وظيفة شاغرة للرجال بالهيئة الملكية في #الجبيل

المواطن- خالد الأحمد
أعلنت الهيئة الملكية بالجبيل -عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر (13) وظيفة شاغرة للرجال، لحملة درجة البكالوريوس، وفق الوظائف والتخصصات التالية:
1- مدرب مهارات عملية تشغيل والبتروكيماويات.
2- مدرب اللحام الصناعي.
3- مدرب مشغل رافعة.
4- مدرب السلامة الصناعية والصحة المهنية.
5- مدرب المهارات الميكانيكية الأساسية.
6- مدرب رسم فني وسلامة.
7- مدرب مهارات صناعية (CADD).
8- مدرب مهارات المعدات الثقيلة.
9- مدرب الأجهزة الصناعية ومهارات التحكم.
10- مدرب المهارات الكهربائية الصناعية.
11- مدرب تركيب وتصنيع الأنابيب.
12- مدرب مركب الطواحين.
وأوضحت الهيئة أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، ومستمر حتى تاريخ 29/ 4/ 2017م، ويمكنك معرفة التفاصيل والتقديم عبر الدخول من هنا.