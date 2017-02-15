1300 وحدة سكنية تسلّم لأهالي مكة خلال الشهر الجاري

المواطن - مكة المكرمة

تنتظر 1300 أسرة مكية تسلّم مساكنها الميسّرة خلال الشهر الجاري التي تأتي ضمن المرحلة الثانية لمشروع واحة مكة للإسكان الميسّر، وذلك بعد المهلة الميدانية التي حدّدتها الشركة المنفّذة للمشروع في 15 مايو من العام الحالي التي قدّرت بـ 180 يومًا بعد خطة ميدانية تسلّمتها من الشركة السعودية للكهرباء.

ويأتي ذلك بعد مفاوضات استمرت لأشهر بين أمانة العاصمة المقدسة، ممثّلة في شركة البلد الأمين، للوصول لاتفاقٍ مع الشركة السعودية للكهرباء، وذلك لإيصال التيار الكهربائي للوحدات السكنية.

وأكدت شركة واحة مكة، في بيانٍ رسمي، البارحة، عبر رئيسها التنفيذي المهندس ممدوح الحربي، على حرصها على الالتزام بتسليم المرحلة الثانية من الوحدات السكنية لأهالي العاصمة المقدسة خلال الفترة المحددة منذ 6 أشهر بعد الخطة الميدانية التي عمل عليها فريق الشركة على مدار 4320 ساعة عمل، مشددًا على حرص فريق الشركة على الالتزام بعاملي الوقت والجودة في العمل لإنجاز المساكن خلال فترة قياسية.

وبيّن أن خطة إطلاق التيار الكهربائي ستبدأ في 25 من الشهر الجاري، وتستمر لمدة شهر بحسب الجدول الزمني لإطلاق التيار للوحدات السكنية.

ووعد الحربي مستحقي المساكن بألّا تزيد فترة الانتظار عن الـ 30 يومًا لاستلام الوحدات السكنية، وقال: “سيتم تسليم المساكن للأسر المكية عبر خطة ميدانية في الـ 30 يومًا المقبلة خلال الفترة 17 جمادى الأولى إلى 17 جمادى الثانية، وسيتم التواصل خلال هذا الأسبوع مع المستحقين لتحديد مواعيد الالتزام”.

فلسفة الإسكان

وامتدح الحربي فلسفة (الإسكان الميسر) التي تبنّتها أمانة العاصمة المقدسة في سعيها لتوفير السكن لسكان مكة المكرمة، معتبرًا أن الجهد المبذول من الأمانة في التواصل مع الجهات الحكومية يساهم في تذليل الصعوبات أمام المشروع الذي يسهم في توفير الوحدات السكنية بأسعار منخفضة ليكون واحدًا من الحلول المساعدة لمشاكل الإسكان، وارتفاع أسعار العقار.

وقدّم الحربي شكره لمستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، على جهوده في دعم الفكر الاستثماري في الإسكان الميسّر وفق ما يتناسب مع تطلّعات أهالي العاصمة المقدسة.

وشهد المشروع، عند طرحه للمساهمة، مطلع عام 2011، تنافسًا بين المواطنين في مكة المكرمة للظفر بوحداته السكنية (الميسر) و(المطور)، وطرح بعضها بأسعار تقارب الـ 150 ألف ريال بنصف القيمة السوقية المتداولة لأسعار العقار منذ 4 أعوام.



والجدير بالذكر أن مشروع واحة مكة هو باكورة المشاريع المنبثقة عن اتفاقيات الشراكة التي أبرمتها أمانة العاصمة المقدسة ممثّلة في ذراعها الاستثماري (شركة البلد الأمين)، مع مجموعة التطوير العقاري تضامن مكين، ويبعد عن الحرم مسافة 14 كيلومترًا، وتبلغ إجمالي مساحته نحو 670 ألف متر مربع، ويوفر المشروع -حال اكتماله- فرصة السكن الميسر لنحو 2330 أسرة مكية من ذوي الدخل المتوسط والمرتفع، بالإضافة إلى 1700 وحدة سكنية مطوّرة متنوعة ما بين فِلل، ودوبلكسات، وشقق، ويقطنه حاليًا أكثر من 1000 أسرة.