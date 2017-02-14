14 فريقاً تتنافس في 3 ألعاب على كأس مدير عام الدفاع المدني في #القصيم

المواطن – الرياض

بحضور اللواء عبدالله بن حامد الأحمري، مساعد مدير عام الدفاع المدني للتخطيط والتطوير، أجريت اليوم مراسم سحب قرعة البطولة الرياضية للمناطق على كأس مدير عام للدفاع المدني بقاعة المؤتمرات بالمديرية العامة للدفاع المدني بالرياض.

وقال قائد مركز تدريب اللياقة البدنية والنشاط الرياضي العقيد إبراهيم بن علي القبيسي إن المسابقات ستكون في 3 ألعاب هي: كرة القدم – اختراق الضاحية – تحدي رجال الدفاع المدني.

وأكد أهمية الرياضة البدنية التي يجب توفرها لرجل الدفاع المدني لما تقتضيه مهامهم الميدانية من جهد بدني عالٍ في مواجهة التحديات، مشيراً إلى أهمية الاستفادة من المنافسات وزرع روح التنافس الشريف بين منسوبي القطاع.

بعد ذلك تمت مراسم سحب القرعة حيث تم تقسيم الفرق المشاركة في البطولة على ثلاث مجموعات جاءت على النحو التالي:

المجموعة الأولى: مكة المكرمة – جازان- المدينة المنورة – الحدود الشمالية – الرياض

المجموعة الثانية: القصيم – تبوك – الطوارئ – عسير – حائل

المجموعة الثالثة: الشرقية – نجران – الجوف – الباحة

من جانبه شدد اللواء عبدالله الاحمري مساعد مدير عام الدفاع المدني للتخطيط والتطوير على أهمية إقامة مثل هذه المنافسات الرياضية لرجال الدفاع المدني، التي تحظى بحرص ومتابعة مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو، الذي يسعى لتذليل كافة الصعاب من أجل إنجاح هذه البطولة التي سوف تسهم في رفع مستوى اللياقة البدنية.

بدوره أكد عبدالملك الحقباني حرص وقت اللياقة (Fitenss time) على أن تكون البطولة مميزة ومختلفة عن البطولات السابقة وقال:”مشاركتنا في رعاية البطولة تأتي من واجبنا في تفعيل دور المسؤولية الاجتماعية تجاه المجتمع مشيداً بالعلاقة الوطيدة بين الدفاع المدني ووقت اللياقة”.

وشهد الحفل تواجد رئيس لجنة الحكام مرعي العواجي والمدرب الوطني ناصر الجوهر والعقيد سلطان الودعاني الأمين العام لاتحاد قوى الأمن وممثل شركة لجام عبدالملك الحقباني الراعي الرسمي للبطولة، وعدد كبير من منسوبي الدفاع المدني ورجال الإعلام والصحافة.