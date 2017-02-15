15 شخصًا يتابعهم ترامب على إنستجرام.. ليس من بينهم زوجته!

المواطن - وكالات

يعتبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” هو المفضل للرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب، ولكن يأتي تطبيق “إنستجرام” في المرتبة الثانية، إذ يمتلك حسابًا على تطبيق مشاركة الصور الشهير منذ أبريل 2013، ونشر خلال تلك السنوات صورًا لعائلته، ولنفسه مع المشاهير، وللعديد من الفنادق وملاعب الجولف التابعة له.

ولدى ترامب على “إنستجرام” 5.6 مليون متابع، ولكن عدد من يتابعهم لا يتخطى الـ 15، وليس من بينهم زوجته “ميلانيا ترامب”.

والـ 15 شخصًا هم: ابنته الكبرى “إيفانكا ترامب”، وابنه “إريك ترامب”، وابنه الأكبر ” Donald Trump Jr”، وابنته الصغرى “تيفاني ترامب”، وزوجة ابنه “لارا ترامب”، وDan Scavino مساعد ترامب ومدير وسائل الإعلام الاجتماعية، والحساب الرسمى لـ Eric Trump Foundation مؤسسة ابنه الخيرية، وهوب هايكس مدير البيت الأبيض للاتصالات الاستراتيجية، وحساب ملعب الجولف الخاص به “Trump Doonbeg”، والحساب الرسمى لجميع ملاعب الجولف الخاصة به “Trump Golf”، وسلسة فنادق ترامب “Trump Hotels”، وحساب فندق واشنطن، وحساب Trump Golf Ferry Point، وملاعب الجولف في لوس أنجلوس، وأخيرًا “Mike Pence” نائب رئيس الولايات المتحدة.