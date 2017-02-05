158 مليون دولار من سناب شات لأحد مؤسسيها حتى “يختفي”

المواطن - وكالات

قريبا يصبح كل من “إيفان شبيجل” و”بوبى ميرفى” مؤسسا تطبيق “سناب شات” مليارديرات.

ويأتي هذا بعد طرح شركتهما فى البورصة للعامة وتقييمها بـ25 مليار دولار، ولكن هناك شخص واحد لن يشاركهما هذا المجد وهو “ريجى براون”، الذى أسس التطبيق مع الاثنين وادعى أنه صاحب الفكرة الأساسية لسناب شات والخاصة باختفاء الصور.

وبحسب موقع “بيزنس انسايدر” البريطانى قدم “براون” دعوى قضائية ضد شبيجل وميرفى فى عام 2013 بعد أن اضطر للخروج من الشركة دون الحصول على أى أسهم، وقرر المسئولون فى الشركة دفع 157.5 للتسوية مع براون.

وقالت شركة “سناب” إنها وافقت على دفع 157.5 مليون دولا نقدا لبراون من أجل المصالحة والتنازل عن القضية، إذ تم إعطاؤه 50 مليون دولار فى عام 2014 و107.5 فى عام 2016، وهذا أقل بكثير من ما طلبه براون والذى بلغ 500 مليون دولار.