17 مليون وحدة هاتف من جالاكسي S8

المواطن - وكالات

تنتظر شركة سامسونج إقبالًا كبيرًا على هاتفيها جالاكسي S8 وS8 بلس، حيث كشف تقرير لموقع The investor الأمريكي عن أن الشركة الكورية الجنوبية قررت زيادة إنتاج هاتف جالاكسي S8 نحو 40٪ أكثر مقارنةً بالطلب المبدئى لجالاكسي S7، إذ طلبت الشركة تصنيع 12 مليون وحدة من هاتف جالاكسي S7 قبل إطلاقها، بينما قررت إنتاج 17 مليون وحدة من جالاكسي S8.

ويعني هذا الطلب المتزايد من سامسونج إنتاج الهاتف بيقين الشركة الكورية الجنوبية من تحقيق هاتف جالاكسي S8 لنجاحٍ باهر، خاصةً بعد أزمة نوت 7.

وتهدف سامسونج إلى أن تصل المبيعات الإجمالية لهاتف جالاكسي S8 لنحو 60 مليونًا، ارتفاعًا من مبيعات جالاكسي S7 التي بلغت 48 مليون وحدة، و45 مليون وحدة لجالاكسي S6، أمّا بالنسبة لتوزيع المبيعات بين النماذج الأصغر والأكبر، فيستعد قطاع شاشات OLED -التابع لسامسونج- لشحن 10 ملايين وحدة من أجل هاتف جالاكسي S8 و6 ملايين لهاتف جالاكسي S8 بلس.