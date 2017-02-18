18 أبريل.. إبهار بصري وألعاب نارية في احتفالية أبها عاصمة السياحة العربية

المواطن - سعيد آل هطلاء - عسير

بإشرافٍ مباشر ومتابعةٍ من أمير منطقة عسير، رئيس مجلس التنمية السياحية، رئيس اللجنة العليا لفعاليات وبرامج أبها عاصمة السياحة العربية ٢٠١٧ م، الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز، تتسارع وتيرة الاستعدادات للحفل الكبير الذي تحتضنه مدينة أبها، والمقرر يوم الثلاثاء ٢١ رجب، الموافق ١٨ أبريل، بمناسبة اختيارها عاصمة السياحة العربية.

وأكد المشرف على الشؤون الإعلامية بمكتب أمير عسير رئيس اللجنة الإعلامية، سعد بن عبد الله آل ثابت، أن اللجان المُشكّلة تبذل جهودًا كبرى وتنسيقًا مستمرًا مع العديد من الجهات الحكومية والخاصة للخروج باحتفاليةٍ تليق بالمكانة السياحية لمدينة أبها على خارطة الوطن، مشيرًا إلى أن الاحتفالية -التي تقام على بحيرة السد، ويحضرها عدد كبير من الشخصيات العربية- ستشهد عروضًا جديدة، ومفاجآت كبيرة ستُعلن في وقتٍ لاحق.

وأوضح آل ثابت أنه يتم حاليًا إعداد العمل الفني وتجهيز منصة الاحتفال -بمساحة 300 متر- بعد وصول الأجهزة التقنية المتطورة من ألمانيا والمخصصة لعروض الحفل، إلى جانب الألعاب النارية من الصين، مبينًا أن الشركة المنظمة وضعت رؤيتها للاحتفالية من خلال استخدام تقنيات جديدة، وبجودةٍ عالية وإبهارٍ بصري متطور، مع الاهتمام بالتفاصيل الخاصة بالمشاركين، وأداء الفرق الاستعراضية المشاركة، وتوظيف الموروث المحلي وإبرازه بأسلوبٍ حضاري، فضلًا عن الحرص على تقديم عمل نوعي وغير مسبوق على مستوى المملكة.