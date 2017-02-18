18 بلاطة حشيش و٦٦٢ لتر مسكر و١٤٤ متسللًا في قبضة دوريات المجاهدين بجازان

المواطن- جازان

أوضح المتحدث الرسمي لفرع إدارة المجاهدين بمنطقة جازان، خالد عبد الله بن قزيز، أنه في أثناء قيام دوريات الفرع -ممثّلة بقطاع المجاهدين الجبلي- خلال الـ ٧٢ ساعة الماضية، بحملات أمنية واسعة، تمكّنت من خلالها من ضبط كمية من الحشيش والمسكر في عمليتين مختلفتين، ففي العملية الأولى، قامت دوريات الفرقة الأولى بمداهمة أحد أوكار ترويج المسكرات بالقرب من بحيرة سد وادي جازان بمحافظة العارضة، حيث نتج عنها ضبط مجموعة من العبوات المختلفة المعدة للترويج بلغت سعتها الإجمالية ٦٦٢ لترًا من العرق المسكر.

وفي العملية الثانية، أحبطت دوريات الفرقة الثانية بمحافظة الداير كمية من الحشيش بعد مطاردة لمجموعةٍ من المهربين بأحد الموقع الوعرة بالقرب من نقطة الصلالة، بجبال الحشر، أسفرت عن ضبط ١٨ بلاطة حشيش.

وقبضت دوريات الفرع بجميع قطاعاتها على ١٤٤ متسللًا، و٥٩ مخالفًا، وضبط ٤١٨١ حزمة قات، و١٠ مركبات استخدمت للتهريب، والقبض على ٤ مهرّبين بقضايا مختلفة، حيث تمّت إحالة جميع الأشخاص والمضبوطات إلى جهات الاختصاص.

وأضاف أن رجال المجاهدين ماضون في مكافحة جرائم التهريب والتسلل بتكثيف الوجود الأمني في حدود مسؤوليتهم، ورصد الطرق الوعرة والأوكار التي يقطنها المهربون والمتسلّلون، والتعامل معها عبر الدوريات.