20 لاعبًا في آسيوية المبارزة بتايلاند

المواطن - الرياض

يشارك المنتخب السعودي للمبارزة في بطولة آسيا ٢٠١٧ للشباب والناشئين التي انطلقت اليوم في مدينة كورات التايلاندية، وتستمر حتى الخامس من مارس المقبل، ويمثل المنتخب السعودي 20 لاعبًا في الأسلحة الـ 3 (7 لاعبين في المبارزة، و6 في الشيش، و7 في السيف)، وهم: وليد المولد، وهتان البقمي، ومحسن الشطي، وفيصل عابد، وعلي آل بن علي، وعلي البحراني، وعبد الملك الأمير، وعبد الكريم العتيبي، وعبد الرحمن الزهراني، وعادل المطيري، وسلطان العميري، وسعد البقمي، وخليفة العميري، وحمود حوذان، وجواد الداوود، وأحمد الضامن، وأحمد القديحي، وأحمد العمري، ومتعب الرشيد، وحسن الأصمخ.

ويضم الطاقم الفني المدربين: هاني الداوود، وماجد المطيري، وعيسى المقبقب، فيما يترأس البعثة سعود الشمري عضو الاتحاد السعودي للمبارزة.