24 ألف حاج يمني يؤدّون الفريضة العام الجاري

المواطن ـ واس

كشف وزير الأوقاف والإرشاد اليمني الدكتور أحمد عطية أنه تم توقيع عقد برتوكول الحج وبلغ عدد الحجاج اليمنيين للعام الجاري 1438هـ نحو 24 ألف حاج، لافتاً إلى أنه لن يأتي شهر رمضان المقبل إلا وقد استوعبنا حجاج اليمن بالكامل وصدرت تأشيراتهم إلكترونياً.

وبيّن الدكتور عطية، عقب اجتماعه أمس برئيس مجلس إدارة المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج الدول العربية بالإنابة المطوف محمد بن حسن معاجيني وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة والوفد اليمني المشارك في الاجتماع بقاعة كبار الزوار بمقر المؤسسة بمكة المكرمة، أن التجهيز المبكر للحج يخدم الحاج أولاً وأخيراً، لافتاً إلى أنه تم تلافي الأخطاء التي وقع فيها مكتب شئون حجاج اليمن في العام الماضي وكان الخطأ خارج عن الإرادة بسبب عرقلة الانقلابين وأعوانهم لقوافل الحجيج اليمنيين.

وأوضح وزير الأوقاف والإرشاد بالجمهورية اليمنية أن وزارة الأوقاف والإرشاد اليمنية تُخضِع حجاجها للتوعية بنسك الحج والأنظمة المعمول بها في المملكة وتؤكد على مدى استيعابهم لها والالتزام بها من خلال خطب الجمعة والدروس في المساجد والبرامج التوعوية في القنوات الفضائية اليمنية والدورات التوعوية قبل القدوم للحج.

وأكّد عطية أن الوزارة تحرص على الالتقاء بالمسؤولين في وزارة الحج والعمرة والمؤسسة للاطلاع عن كثب على المستجدات والتنظيمات والتعليمات الصادرة من الجهات ذات العلاقة للتقيد بها وإبلاغها للحجاج لتحقيق النجاح الكامل لكافة أعمال الحج، مشيراً إلى أن ما تقوم به المملكة العربية السعودية من مشروعات تطويرية في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة وما تبذله من جهود مباركة لخدمة وراحة حجاج بيت الله الحرام دليل صادق على إيمانها العميق بالرسالة العظمى التي أوكلها الله عز وجل لولاة أمرها وشعبها المخلص تجاه الحجاج.

في ذات الشأن قال رئيس مجلس إدارة المؤسسة بالإنابة المطوف محمد بن حسن معاجيني أنه تم خلال الاجتماع مناقشة العديد من الموضوعات المتعلقة بالخدمات التي ستقدمها المؤسسة بمشيئة الله تعالى للحجاج اليمنيين خلال موسم حج هذا العام 1438هـ والتي تشمل الإسكان والاستقبال والتفويج والنقل والتصعيد والتغذية والتوعية الدينية بمقر مساكنهم وغيرها من الخدمات الأخرى.

وأكد أهمية الالتزام بالمسار الإلكتروني, وكذلك التقيّد ببرنامجي التفويج لمنشأة الجمرات والتفويج للطواف حول الكعبة المشرفة , وإبقاء 50 % من عدد الحجاج ليوم 13 من ذي الحجة بمشعر منى.