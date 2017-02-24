“24 ساعة توفير” حملة توعوية لترشيد استهلاك الطاقة

المواطن – الرياض

أطلق المركز السعودي لكفاءة الطاقة (كفاءة) حملة توعوية إرشادية بعنوان ( 24 ساعة توفير )، بهدف توعية الجمهور بأساليب وسلوكيات توفير استهلاك الطاقة (طوال اليوم) ، في المنزل والطريق ،وأماكن العمل، وجعل “التوفير” أسلوب حياة.

وتُعنى الحملة بإيصال أفكار بسيطة وسلوكيات في حياتنا اليومية من شأن تطبيقها أن يحدث فرقاً في كبيراً في استهلاك الطاقة بمختلف أنواعها، ومنها في المنزل: استخدام الإضاءة الطبيعية لنور الشمس في المنزل بدلاً من الإنارة، وإطفاء الأضواء عند الخروج من المنزل أو المكتب أو عدم الحاجة، كما تشمل الأفكار ضبط درجة حرارة المكيف صيفاً عند 24 درجة مئوية، وإغلاق الأجهزة الكهربائية غير الضرورية عند مغادرة المكان.

وتشمل أفكار الحملة تحديد أوقات غسيل الملابس في الصيف لتكون خارج أوقات الذروة (1م-5م), وعدم تسخين الماء البارد عند غسل الملابس لتوفير حوالي 30% من طاقة دورة الغسيل والاستفادة من الهواء والشمس لتجفيف الملابس.

كما تتضمن أفكار الحملة ترك مسافة خلف الثلاجات والمجمدات من 10-15 سم لزيادة مجال التهوية لأنابيب التبريد والضاغط مما يسهم في تقليل استهلاك الكهرباء. وكذلك ترك مسافات عن اليمين واليسار لا تقل عن 10 سم. والحرص على إغلاق الثلاجة بإحكام مع الحرص على سلامة الإطار العازل لأبواب الثلاجات والمجمدات، وذلك للتقليل من تسرب البرودة إلى الخارج أو الهواء الساخن لداخل الثلاجة. ووضع الثلاجة في مكان بارد في المطبخ وتجنب وضعها في المواقع الحارة (مثل: المعرضة لضوء الشمس أو بالقرب من الفرن). و عدم وضع الغذاء الساخن أو الدافئ في الثلاجة، حيث من الأفضل تركه حتى يبرد وذلك قبل وضعه في الثلاجة، حتى لا نخسر طاقة تبريد غير ضرورية. و ضبط درجة الحرارة (الثرموستات) على (2 إلى 4) درجات مئوية للثلاجة وحوالي (- 18 إلى – 20) درجة مئوية للمجمدات لأنه يحافظ على المأكولات طازجة وصحية، ويقلل من استهلاك الطاقة.

وفي مجال توفير استهلاك الطاقة في المركبات شملت النصائح : عدم تسخين المركبات لأكثر من 30 ثانية؛ وذلك لأن المركبات الحديثة تحتاج لثوانٍ معدودة حتى تكتمل دورة الزيت في المحرك، ومن ثم تكون جاهزة للانطلاق. كما أن أغلب كتيبات المركبات تنصح بأن تكون فترة تسخين المركبات لا تتعدى 10 ثوانٍ، وقد تصل في بعض المركبات إلى 30 ثانية فقط. كما تنصح الحملة باستخدام مثبت السرعة عند القيادة على الطرق السريعة ؛ لأنه يقلل من استهلاك الوقود وتجنب، وكذلك تغيير السرعة بشكل مفاجئ ومتكرر، والتسارع والتباطؤ؛ لأنه يزيد من استهلاك الوقود.

وشملت نصائح الحملة إبقاء ضـغـط هـواء الإطارات في المركبات كما هـو موصـى به من قبل الشـركة الصانعـة لكي يزيد من عمر الإطار ويحسن مستوى السلامة، كما أنه يقلل من استهلاك الوقود، وكذلك أهمية وزن الإطارات بشكل دوري في تقليل استهلاك الوقود. إضافة إلى موازنة الإطارات بشكل دوري من خلال ما يسمى بوزن الأذرعة؛ وذلك لأنه يقلل من استهلاك الوقود ويُطيل عمر الإطار.

وتأتي حملة ( 24 ساعة توفير )، التي يمكن الاطلاع على تفاصيلها عبر زيارة موقعها الإلكتروني (هنا).

ضمن جهود البرنامج الوطني لكفاءة الطاقة الذي يعمل على إعداده المركز السعودي لكفاءة الطاقة، حيث يعمل البرنامج على جمع وتنسيق جهود العديد من الجهات الحكومية المعنية من وزارات وهيئات حكومية وكذلك شركات وطنية كبرى للحد من تزايد استهلاك الطاقة .