29 ألف مولود بمستشفيات القصيم العام الماضي‎

المواطن – القصيم

أعلنت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة القصيم أنه بلغ عدد المواليد بمستشفيات منطقة القصيم 29231 مولوداً سجلتها إحصاءات المستشفيات العام الماضي 2016 م .

ووفقاً لمدير إدارة الإحصاء بصحة القصيم حمدي الرشيدي ، فقد أوضح أن عدد المواليد بمستشفى الولادة والأطفال ببريدة بلغ 9442 مولوداً ، ومستشفى الرس العام 4331 مولوداً، فيما بلغ بمستشفى الملك سعود بعنيزة 3612 مولوداً ومستشفى المذنب العام 1176 مولوداً، ومستشفى البكيرية العام 1089 مولوداً ومستشفى البدائع العام 342 مولوداً، ومستشفى ضرية 315 مولوداً ومستشفى قبه 28 مولوداً ومستشفى الاسياح 418 مولوداً ومستشفى عيون الجواء 141 مولوداً ومستشفى رياض الخبراء 169 مولوداً ومستشفى النبهانية 112 مولوداً ومستشفى قصيباء 4 مواليد ومستشفى عقلة الصقور 54 مولوداً.

وأشار الرشيدي إلى أنه بلغ عدد مواليد القطاع الطبي الخاص بالمنطقة في نفس العام 7998 مولوداً.