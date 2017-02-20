29 سؤالًا طرحها قراء “المواطن” على “حساب المواطن”

المُواطن ـ زياد النفيعي ـ الرياض:

تتبادر إلى أذهان المواطنين أسئلة عدة في شأن برنامج “حساب المواطن”، كل حسب حالته الاجتماعية وظروفه الخاصة، لكن غالبيتها تدور في فلك السكن، والأحقية، وموعد الإعلان عن مبالغ الدعم.

صحيفة “المواطن“ فتحت منبرها لقرّائها بغية جمع أسئلتهم في منصّةٍ واحدة، وجمّعت عيّنات منها، حيث جاءت كالتالي:

الدخل:

راتبي 11 ألفًا، يصلني منها 7 آلاف فقط، ومنها أدفع أقساط قروض تصل إلى 3800 ريال، فهل أضع عند تسجيل البيانات الراتب 11 ألف ريال كاملًا، أم 7 آلاف حسب ما يصل إليّ منه؟

زوجتي تحصل على 2000 ريال من التأهيل الشامل كل ٦ أشهر، كيف أضيفها؟

أدخل في التقاعد بعد شهرين، هل أسجّل راتبي الراهن أم التقاعدي؟

الولادة المنزلية.. هل يحق لها التسجيل في “حساب المواطن”، أم لا؟

لدي ابن معاق ذهنيًا، عمره 22 عامًا، ويستلم 1160 من التأهيل الشامل، هل تضاف مكافأته على دخلي؟

أنا موظف وأعزب، راتبي 4000 آلاف، وأسكن مع والدتي في بيتٍ شعبي ورثناه من الوالد -الله يرحمه- في منطقةٍ لا صكوك فيها، ووحدها تستفيد من الضمان الاجتماعي، أخشى الحصول على صك إعالة، فتسقط من الضمان ومن “حساب المواطن”، فما الحل؟

ابني طالب مبتعث للدراسة على حساب شركة سابك للخارج، هل تدخل مكافأته ضمن دخل الأسرة؟

السكن:

لدي بيت شعبي دون صك، وعليه عدادي كهرباء، وفي الوقت الراهن، أنا مستأجر لشقةٍ في مدينة جدة، هل أفصح عن البيت وعداداته، أم الشقة المستأجرة؟

أنا موظف، وأسكن مع الوالد في العمارة نفسها التي يمتلكها أبي، وكل فواتيرها باسمه، هل يشملني الدعم؟

أسكن في عمارةٍ مرهونة لصندوق التنمية العقاري، كيف يصنّف سكني: ملك أم إيجار؟ وابني يسكن بشقةٍ مستقلة معي، ماذا يكتب؟

لدي عمارة باسمي وقد بعتها، وعند الإفراغ، رفض صندوق التنمية إلّا بعد 3 أعوام، وصاحبها يسكن بها، هل أسجّلها في “حساب المواطن” باسمه أم باسمي؟

مواطنات:

أنا سعودية متزوجة من أجنبي لا يعمل في المملكة، ولي ابنة متقاعدة منه، هل يجوز لي التسجيل في “حساب المواطن”؟

انا متزوجة، وطالبة، ولا تُصرف لي مكافأة، هل أكون من مستحقي “حساب مواطن”؟

مواطنة: هل يحق لي التسجيل في “حساب المواطن”، أم أن أبي وحده المخوّل بذلك؟

الوالدة سجّلت وحدها في حسابٍ خاص، على الرغم من أنها متزوجة وتعيش في مسكن الوالد نفسه، فهل هذا جائز؟

هل يحق للمرأة التي زوجها موظف في بنك، وهي ليس لها دخل التسجيل في “حساب المواطن”؟

هل يحق للزوجة التي تستلم تقاعد ابنها المتوفى في التسجيل في “حساب المواطن” وهي متزوجة؟

هل تدخل المطلقة وليس لها أطفال ومن مستفيدي الضمان في “حساب المواطن”؟

التابعون:

كيف تتم إضافة الزوجة الأجنبية ضمن التابعين؟

كيف أضيف التابعين، مع العلم أن خانة الإضافة لا تظهر لي عند التسجيل؟

هل يُسجّل الأبناء المستقلّون كتابعين لرب الأسرة، أم أن عليهم التسجيل كمستقلين؟ مع العلم أنهم غير متزوجين، ويسكنون مع والدهم.

خدمات موقوفة:

خدماتي موقوفة، كيف يمكنني الاستفادة من “حساب المواطن”؟

هل يستحق مفصول من الجيش الدعم والخدمات مقفلة عنه؟

لدي إيقاف خدمات، وجميع الحسابات المصرفية موقوفة من محكمة التنفيذ ومؤسسة النقد، كيف أستطيع الاستفادة من “حساب المواطن” دون حساب بنكي نشط؟

أسئلة أخرى:

متى يصرف “حساب المواطن” للمستفيدين؟

هل يتوجّب على مستفيدي الضمان الاجتماعي تحديث بياناتهم لدى “حساب المواطن”؟

إلى الآن لم يتم تنفيذ التعديل أو إلغاء الحساب لوجود خطأ في التسجيل، كيف أتصرف؟

لدي سجل تجاري لمؤسسة مقاولات عامة وأعمل حاليًا على إغلاقه، هل يتوجّب عليّ الإفصاح عنه وتسجيله؟

سجّلت في “حساب المواطن” على الرغم من أني أعيش مع الأهل، هل يمكن أن أحذف الحساب؟