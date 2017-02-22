29 فرقـة ميدانيـة للمسح الصحي السكاني بنجـران

المواطن – نجران

أطلق مدير عام صحة نجران خالد بن عايض العسيري إشارة البدء لفرق المسح الصحي السكاني الميدانية صباح اليوم الأربعاء لتطبيق المسح الصحي السكاني ، من خـلال فـرق عمل من مراكز الرعاية الصحية الأولية المرشحة البالغة 24 مركزاً موزعة داخل المدينة وكافة المحافظات التابعة للمنطقة والتي تستهدف (950) أسرة بالمنطقة .

وتجري فرق المسح الصحي السكاني من خلال خطتها فحوصات طبية شاملة بأخذ عينات من بعض أفراد الأسرة وفحصها في المختبرات، وذلك من خلال زيارة الفرق الميدانية الذين تم تدريبهم لهذا الغرض والبالغ عددها 29 فرقة ميدانية موزعة على مستوى القطاعات الصحية بالمنطقة ، بحيث تقوم بزيارات منزلية وإجراء مقابلات مع رب كل أسرة واستيفاء استبيان لكل أفراد الأسرة وأخذ العينات في المنزل مع المحافظة التامة على الخصوصية والسرية للبيانات.