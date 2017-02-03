3 أبناء يعانون من الإعاقة وتأخر نموهم.. والأم تحكي لـ”المواطن” قصتها المؤلمة

المواطن- وليد الفهمي- الرياض

ناشدت والدة عدد من المعاقين من سكان منطقة الرياض الجهات المختصة مساعدتها في علاج أبنائها المعاقين.

وبنبرةٍ مليئة بالحزن والهم، تحدثت “أم عبد العزيز”، لـ” المواطن “، كاشفة تفاصيل معاناتها مع مرض أبنائها المعاقين، وكذلك بعض الأمراض الجلدية التي تحاصرهم.

وقالت: “رزقنا -ولله الحمد- بـ 3 أبناء، أعمارهم 6 و17 و18، ولكن جميعهم معاقين وغير قادرين على الحركة بسبب تأخر نموهم، بالإضافة إلى نوبات تشنّجية، حيث أصبحوا غير قادرين على النطق، ولا يمكن أن يقوموا بعمل أي شيء إلّا بمساعدتي أنا”.

وأكملت: “الشلل الرباعي الذي يحملونه تسبّب لهم في عدم إمكانية تحرك أطرافهم السفلية والعلوية، كذلك أصبحت بشرتهم تتقشّر بسبب التهابات جلدية متكرّرة ومتعددة”.

وأردفت: “نقوم بالمراجعة بهم بمدنية الأمير سلطان للخدمات الإنسانية، ولكن لم يكن هناك أي تقدم لعلاجهم حتى الآن”.

وطالبت “أم عبد العزيز” -في ختام مناشدتها- الجهات المعنية بمساعدتها في علاج فلذات كبدها في أحد المستشفيات المتخصصة خارج المملكة، مؤكدة على أنها لا تستطيع أن تقدّم لهم شيء بسبب ضعف إمكانياتها المادية.