3 تطبيقات مجانية لإدارة “باسوورد” جميع الحسابات

المواطن – وكالات

يمكن التغلب على مخاوف سرقة باسوورد الحسابات عبر الإنترنت ، من خلال اتباع بعض الخطوات الوقائية الأمنية، وأهمها اختيار كلمة مرور قوية لكل حساب على حدة ، وفيما يلي نرصد أهم 3 تطبيقات تساعدك في إدارة كلمة المرور الخاصة بك بسهولة.

– تطبيق LastPass

من أفضل التطبيقات في هذا المجال، إذ إنه يغنيك عن حفظ كل كلمات مرورك التي تستخدمها في التطبيقات والمواقع، وسيكون عليك حفظ كلمة واحدة فقط وهو سيقوم بإدارة جميع حساباتك بشكل مشفر.

– تطبيق Dashlane

ينافس هذا التطبيق بقوة في مجال إدارة كلمات المرور، حيث يعمل على إدارة كلمات السر الخاصة بك وتطبيقها مباشرة فور دخولك إلى أي موقع أو تطبيق آخر تستخدمه مثل Amazon وEvernote وPayPal وغيرها، وهو متاح للعديد من الأجهزة.

– تطبيق Keepass

هذا التطبيق مجاني ويمتاز بدرجة أمن عالية، يمكنه حفظ وتخزين كلمات المرور الخاصة بك بطريقة سهلة وآمنة، يمكنك من وضع نسخة من قاعدة البيانات التي تحتوي على كلمات السر على وسائل التخزين الخارجية مثل الذاكرة الخارجية.