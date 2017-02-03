3 تغريدات من رئيس وزراء ماليزيا عن زيارة الملك سلمان .. ماذا قال؟

المواطن – الرياض

رحَّب رئيس الوزراء الماليزي محمد نجيب عبدالرزاق بزيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لماليزيا التي بدأها اليوم.

وقال نجيب في تغريدة له عبر مواقع التواصل الاجتماعي ” أهلاً وسهلاً بالملك سلمان ” باللغتين الإنجليزية والماليزية.

وكان رئيس وزراء ماليزيا قد غرد أمس بالقول إنه لا يستطيع أن يصبر للترحيب بوصول جلالة الملك سلمان حتى الغد.

وقال نجيب إنه آخر مرة التقى فيها الملك سلمان كانت في الرياض في مارس الماضي، مقدماً شكره لخادم الحرمين على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.

وعبَّر رئيس وزراء ماليزيا عن تطلعه للقاء الملك سلمان بالقول ” هذه هي الزيارة الأولى لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان إلى ماليزيا.. إنني أتطلع إلى لقائه”

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود قد وصل إلى ماليزيا في زيارة رسمية، حيث كان في استقباله لدى وصوله مطار كوالالمبور الدولي، رئيس الوزراء الماليزي محمد نجيب عبدالرزاق ووزير الدفاع الماليزي هشام الدين حسين وعدد من المسؤولين الماليزيين.