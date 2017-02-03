3 تغريدات من سالم الدوسري بعد تجديد عقده مع نادي الهلال

3 تغريدات من سالم الدوسري بعد تجديد عقده مع نادي الهلال

2017/02/22
الساعة 11:04 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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سالم الدوسري
المواطن - عبد الرحمن دياب

غرّد لاعب المنتخب الأول والهلال، سالم الدوسري، 3 تغريدات عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وذلك بعد تجديد عقده لمدة عامين، مساء اليوم، الخميس.
وقال الدوسري: “بحمد الله، تم اليوم تجديد عقدي مع نادي الهلال لمدة عامين، سائلًا من الله التوفيق، وأن أساهم مع زملائي في استمرار الزعامة الهلالية”.
وأضاف: “أشكر الجماهير الهلالية على دعمها، ومساندتها، ووقوفها الدائم معي، وإن شاء الله أكون عند حسن ظنهم وثقتهم في”.
وتابع سالم الدوسري: “كما أشكر إخواني وزملائي اللاعبين على ما يقدموه لي من دعمٍ، ونصيحة، وتعاون لنحقق الهدف الأهم، وهو إسعاد الجماهير الهلالية”.

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