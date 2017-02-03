3 تغريدات من سالم الدوسري بعد تجديد عقده مع نادي الهلال

المواطن - عبد الرحمن دياب

غرّد لاعب المنتخب الأول والهلال، سالم الدوسري، 3 تغريدات عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وذلك بعد تجديد عقده لمدة عامين، مساء اليوم، الخميس.

وقال الدوسري: “بحمد الله، تم اليوم تجديد عقدي مع نادي الهلال لمدة عامين، سائلًا من الله التوفيق، وأن أساهم مع زملائي في استمرار الزعامة الهلالية”.

وأضاف: “أشكر الجماهير الهلالية على دعمها، ومساندتها، ووقوفها الدائم معي، وإن شاء الله أكون عند حسن ظنهم وثقتهم في”.

وتابع سالم الدوسري: “كما أشكر إخواني وزملائي اللاعبين على ما يقدموه لي من دعمٍ، ونصيحة، وتعاون لنحقق الهدف الأهم، وهو إسعاد الجماهير الهلالية”.