3 طرازات جديدة من آيباد خلال 2017

المواطن - وكالات

تحتفظ أجهزة الآيباد بمكانتها وأهميتها لدى العديد من المستخدمين، حيث كشفت تقارير حديث أن شركة أبل تخطط لإطلاق 3 طرازات جديدة من أجهزة الآيباد خلال عام 2017 الجارى، إحداها بشاشة 9.7 بوصة، بالإضافة إلى نسخةٍ حديثة من آيباد برو 12.9 بوصة، أمّا الجهاز الأهم، فسيأتي مع شاشة 10.5 بوصة والعديد من المزايا الحديثة.

وينتظر أن تأتي نسخ 12.9 بوصة، و10.5 بوصة مع معالج A10X الجديد، أمّا نموذج 10.5 بوصة، فسيضم شاشة مع الحد الأدنى من الحواف، ومن المقرّر أن يعطي للعالم لمحة لما ستطلقه أبل في هاتف آيفون 8 القادم.

وبحسب موقع MacRumors، فنسخة آيباد برو 12.9 بوصة حاليًا هي الأكثر مبيعًا في متاجر أبل في جميع أنحاء العالم، ومن المقرّر أن تبدأ أبل في إطلاق النسخ الجديدة خلال الأسابيع القادمة.