3 طرق للتخلص من زكام الشتاء بسهولة

المواطن - وكالات

يعتبر الزكام من أكثر أعراض البرد إزعاجًا لأي شخص، حيث يتطلب دائمًا علاج الزكام تناول المضادات الحيوية ووضع نقط الأنف التي تعمل على فتح المجرى التنفسي.

ويمكن علاج الزكام بالمواد الطبيعية المتوفرة بالمنزل لتكون خير منقذ لضيق التنفس، والإحساس بالاختناق، والمشكلات الصحية الأخرى المتعلقة بالزكام، وهي: أولًا، اغمر قطعة قماش في ماءٍ ساخن، وقم بعصرها جيدًا، ثم ضعها على منطقة الأنف لعدة مرات حتى يسيل المخاط ويهدأ الزكام، أو ضع وعاءً عميقًا فيه ماء فوق النار، وانتظر حتى الغليان، ثم استنشق البخار الذي يتصاعد عدة مرات لتجد الزكام يزول، ويفضّل إضافة زيت النعناع.

ويمكن أيضًا قطع بصلة لعدة أجزاء، مع أخذ نفس عميق لتجد انسداد الأنف يزول تدريجيًا.