3 قرارات لدعم برنامج إيجار تعيد ضبط قطاع الإسكان

المواطن – الرياض

تقديرا لما يمثله الايجار من أهمية في تنظيم القطاع العقاري والسكني أصدر مجلس الوزراء اليوم برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز 3 قرارات هامة تساعد على تنظيم هذا القطاع.

وتمثل القرار الأول في عدم اعتبار عقد الإيجار غير المسجل في الشبكة الإلكترونية عقداً صحيحاً منتجاً لآثاره الإدارية والقضائية فيما تمثل القرار الثاني في اتاحة الوصول الى عقود الايجار الكترونيا وأعتبر القرار الثالي أن عقد الايجار المسجل في شبكة (إيجار) شرطا لإصدار رخص العمل لغير السعوديين أو تجديدها.

ودعا مجلس الوزراء كل من وزارتي العدل والإسكان الى وضع الشروط والمتطلبات اللازم توافرها في العقد حتى يمكن اعتباره مسجلاً في الشبكة الإلكترونية، والحالات التي يمكن شمولها بذلك، بما فيها حالة امتناع أحد طرفي العقد عن تسجيله.