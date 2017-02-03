3 مفاجآت لآبل في مؤتمرها الصحفي المنتظَر

المواطن - وكالات

تستعد شركة آبل لعقد مؤتمر صحفي خلال شهر مارس المقبل، للكشف عن مجموعة من الأجهزة الجديدة الخاصة بها.

ولكن هذا الحدث لن يتم خلاله الإعلان عن هاتف آيفون 8 الذي ينتظره العالم، وهذا لأن الشركة معتادة على طرح نسخ الآيفون الجديدة في شهر سبتمبر من كل عام، ووفقاً لما تم تسريبه حتى الآن نرصد أهم الأجهزة المتوقع أن تطلقها آبل خلال مؤتمر مارس المقبل.

وظهرت خلال الأيام الماضية صور تشير إلى أن آبل ستعلن عن نسخة باللون الأحمر لأول مرة من هواتفها الشهيرة آيفون 7 وآيفون 7 بلس.

وأيضاً من المقرر أن تعلن آبل عن أجهزة آيباد جديدة ضمن سلسلة iPad Pro بنسخ وقياسات مختلفة.

وقد تطلق آبل نسخة جديدة من هاتف iPhone SE بذاكرة داخلية 128 جيجا بايت مع إطلاق نسخة باللون الأحمر من هاتفي iPhone 7 و7 Plus وربما تحسين في المعالج.