35 أخصائية يخضعن لبرنامج مهارات فطن الشخصية والاجتماعية التدريبي في #الرياض

المواطن – الرياض

وقد احتوى البرنامج التدريبي، الذي استمر لمدة يومين وقدمته مديرة وحدة التدريب ببرنامج “فطن” هدى الحمود، على العديد من المحاور أهمها “تحويل المهارة الشخصية من معارف تكتسب إلى سلوك يُمارس، كيفية تنمية المهارات الشخصية والاجتماعية لفتيات دور الرعاية، النقاط الأساسية التي يجب الاهتمام بها عند تنمية مهاراتهن مثل تعريفهن بما لديهن من إمكانات وقدرات، وتعزيز الوازع الديني من خلال تعزيز القيم الإسلامية لديهن وحب الوطن إضافةً إلى العمل على تكوين الاتجاهات الإيجابية لديهن.

وقد نوهت مساعد مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للإشراف النسائي بمنطقة الرياض هيلة المكيرش أثناء حضورها للدورة بأهمية هذا البرنامج في تدريب المختصات بكافة الفروع النسائية وتعزيز قدراتهن في التعامل مع الفتيات المشمولات بالرعاية وإكسابهن المهارات الشخصية والاجتماعية اللازمة لتحصينهن من السلوكيات الخطرة والأفكار المنحرفة.