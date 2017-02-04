4 إصابات في حادث تصادم بالخُمرة

المواطن - عبد الله النخالي - جدة

وقع حادث تصادم بمنطقة الخُمرة، جنوب محافظة جدة، بين باص وشاحنة، حيث نتج عنه 4 إصابات نُقلت جميعها إلى المستشفى بعد تلقّيها العناية الطبية اللازمة في الموقع.

وأوضح المتحدث الإعلامي للهلال الأحمر بمحافظة جدة، عبد الله أحمد أبو زيد، أن غرفة عمليات الهلال الأحمر السعودي، بمحافظة جدة، تلقّت، مساء اليوم، الأحد، بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم في حي الخمرة، جنوب المحافظة، ونتج عنه 5 إصابات.

وأضاف أنه -فور تلقّي البلاغ لغرفة عمليات الهلال الأحمر 997- هرعت فرقتان إسعافيتان وفرقة استجابة متقدّمة -بإشراف القائد الميداني عوض الكثيري- إلى موقع الحادث، حيث تبيّن وجود (4) إصابات.

وقال أبو زيد: “قُدّمت العناية الطبية اللازمة بالموقع، وتم نقل المصابين بالإسعافات الأرضية إلى مستشفى الملك عبد العزيز بمحافظة جدة”.

