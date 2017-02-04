4 طلقات من سلاح رجل أمن لفض تجمهر مواطنين بمضاربة العقيق

المواطن - عبد العزيز الشهري - الباحة

تسبّب تجمهر لمواطنين لغرض تأجيج خلاف وقع بين أربعيني وثلاثيني نشبت بينهما مضاربة إلى إطلاق رجل أمن 4 طلقات تحذيرية لفض التجمهر بكرا العقيق.

وقال الناطق الإعلامي لشرطة منطقة الباحة العقيد سعد صالح طراد: “تلقى مخفر شرطة كرا الحائط بمحافظة العقيق، بعد صلاة العشاء، لهذا اليوم، الإثنين، بلاغًا عن وجود مضاربة بين اثنين من المواطنين، أحدهما في العقد الخامس والآخر في العقد الرابع من العمر، وذلك نتيجة وجود خلاف عائلي بينهما، وفور تلقّي البلاغ، هرعت إحدى دوريات الأمن للموقع المشار إليه”.

وأضاف: “وفي أثناء مباشرتها لمهامها الأمنية، تجمهر عدد من المواطنين ممّن يحاولون تأجيج الخلاف، ممّا استدعى رجل الأمن التعامل مع الحالة وفق ما يتطلّبه الوضع الأمني، وذلك بإطلاق 4 طلقات تحذيرية لفض التجمهر، وتم ضبط طرفي النزاع لاتخاذ اللازم حيالهما وفق الأنظمة والتعليمات”.

ومن جانبه، أهاب مدير شرطة الباحة، اللواء علي بن محمد آل هادي، بالإخوة المواطنين بالامتثال لرجال الأمن، وعدم التجمهر الذي بالتالي سوف يزيد من المشكلة، فضلًا عن إعاقة رجال الأمن لمباشرة مهامهم الأساسية، منوهًا -في السياق نفسه- بأن رجال الأمن سوف يتعاملون مع مثل هذه الحالات كما ينبغي، ووفق ما لديهم من تعليمات.