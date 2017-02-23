40 دولاراً من كل مستخدم آيفون على التطبيقات في 2016

المواطن - وكالات

يمضي العالم الكثير من الوقت على الهواتف الذكية، وهو الأمر الذي دفع بعض الدول الأوروبية لتخصيص أماكن داخل الشوارع لهؤلاء المستخدمين لكي يبقوا آمنين على الطرق خلال استخدامهم للتطبيقات المختلفة التي انتشرت بقوة على مدار السنوات الماضية، وأصبحت تستنزف أموالا طائلة من المستخدمين.

وقالت دراسة حديثة من Sensor Tower إن مستخدمي هواتف iPhone في الولايات المتحدة الأمريكية ينفقون أموالاً طائلة على تطبيقات وعمليات الشراء داخل التطبيقات المختلفة خاصة الألعاب، إذ وصل حجم الإنفاق إلى 40 دولاراً لكل مستخدم في العام الماضي، ويمثل هذا زيادة من 35 دولاراً في عام 2015.

وبحسب موقع CNET فالمستخدمون أنفقوا أموالهم أكثر داخل التطبيقات الترفيهية مثل HBO Now وهولو ونيتفليكس، إذا حقق تطبيق “نيتفليكس” على وجه الخصوص 58 مليون دولار في عام 2016 من المستخدمين في الولايات المتحدة فقط.