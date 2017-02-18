400 ريادي أعمال من المملكة في ملتقى المنشآت الصغيرة والمتوسطة غدًا

المواطن - جدة

تشهد مدينة الملك عبد الله الاقتصادية غدًا، الأحد، تجمّع 400 منشأة من 7 قطاعات مختلفة من جميع مناطق المملكة للمشاركة في ملتقى المنشآت الصغيرة والمتوسطة بهدف بناء علاقات تجارية، وانطلاق ملتقى المنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي يجمع ويخدم الملتقى، ويأتي بشراكةٍ استراتيجية مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وشراكة معرفية مع كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال، وتجمّع أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة بهدف خلق بيئة فعالة للتواصل والتعارف فيما بينهم.

وأوضح مدير المشروع أنس عبده أن الملتقى هو امتداد لمبادرة شركات الوطن في عامها الثاني، ويتميز بوجود 400 منشأة صغيرة ومتوسطة في الحدث نفسه وعدم وجود متحدثين، وكذلك عدم وجود محاضرات، مع اقتصاره على أصحاب المنشآت فقط.

وأشار أنس إلى أن الملتقى يركّز على إعادة تعريف مفهوم الملتقيات الرامية إلى تقليل أعداد المتحدثين، مع التأكيد على كثرة التواصل، كما يستهدف أيضًا مشاركة التحديات وفرص النجاح لأصحاب المنشآت، ومواكبة لرؤية 2030 في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

ويذكر أن برنامج الملتقى عبارة عن يومٍ كامل يتضمن أنشطة مختلفة، حيث تتمثل في التعريف بالمنشأة في 10 إجابات، وتعارُف في 60 ثانية، ومناقشة عملية عن التواصل، وتوثيق التعريف بالمنشأة، مع وقت حر للتواصل بين المنشآت، ويختتم الملتقى بجلسةٍ تحوي نقاشات سريعة مع ممثلي هيئة المنشآت: كلية الأمير محمد بن سلمان، ومدينة الملك عبد الله الاقتصادية، بالإضافة إلى توفير مجتمع إلكتروني خاص على تطبيق “منصة” يساعد أصحاب المنشآت على التعارف وتبادل المنافع خلال وبعد الملتقى.