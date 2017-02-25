48 ساعة تحدد مصير سالم الدوسري!

المواطن ـ محمد سلام



بات نجم نادي الهلال، سالم الدوسري، مهددًا بالغياب عن مباراة فريقه المقبلة أمام الريان القطري في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا، وذلك عقب تعرضه لإصابة عصر اليوم، السبت، في أثناء مشاركته في تدريب فريقه استعدادًا لمباراة الريان القطري.

ومنعت الإصابة الدوسري من استكمال التدريب، حيث غادر متجهًا إلى عيادة نادي الهلال لتلقي العلاج السريع اللازم، على أن يخضع لأشعةٍ خاصة لتحديد نوع الإصابة للاطمئنان عليه.

وقال الشريك الطبي لنادي الهلال عبر حسابه على (تويتر): “تعرّض لاعب فريق الهلال سالم الدوسري لإصابةٍ في مشط القدم في أثناء تدريبات الفريق، عصر اليوم”.

وكشف الإعلامي المقرب من الشأن الهلالي، خالد القحطاني، عن أن الـ 48 ساعة المقبلة ستحدد بشكلٍ كبير إمكانية مشاركة الدوسري في مباراة الريان، وقال: “إصابة سالم الدوسري غير مقلقة بإذن الله، وحظوظ مشاركته أمام الريان كبيرة، الصورة تتّضح بشكلٍ أكبر في اليومين القادمين وبعد آخر الفحوصات”.