5 أغذية صحية لا تزيد الوزن

المواطن - وكالات

هناك أطعمة نتناولها قد تكون غنية بالسعرات الحرارية، لكن عادة ما يتمتع الأشخاص بخيارات عديدة لتناول الأطعمة الصحية الغنية بالفيتامينات والتي لا تؤدي إلى السمنة، لذا هناك بعض هذه الأطعمة الصحية والتي لا تتسبب بزيادة الوزن:

الشوفان

نخالة الشوفان غنية بالألياف وتعزز الإحساس بالشبع ويمكن الاعتماد عليها لإعداد الكثير من الأطباق، وهي تزيل الدهون بشكل طبيعي. ولكن، من الأفضل تجنب تناولها بشكل مفرط لأنها تتسبب بتهيج الأمعاء.

الفلفل

الفلفل غني بالفيتامين C، ولديه القدرة على امتصاص الدهون، وبالإضافة إلى ذلك، الفلفل يحتوي على سعرات حرارية قليلة جداً.

الأناناس

يحتوي الأناناس على أنزيم يحفز على حرق الدهون في الجسم، أي أنزيم البروميلين. اُكتشف هذا الأنزيم في جذع الأناناس، وهو يسهل إزالة الدهون المتراكمة. فقد اكتشف من خلال الأبحاث العلمية أن البروميلين يساعد على القضاء على أنسجة السيلوليت، شرط أن يُستهلك طازجاً، لأنه يفقد كل خصائصه عند تعليبه.

التفاح

لمحاربة الوجبات الخفيفة التي تسبب تراكم الدهون في بعض الأحيان، يمكن تناول التفاح كوجبة خفيفة وصحية، وخصوصاً أنه غني بالألياف والفيتامينات، كما أن نسبة السكريات فيه منخفضة جداً.

الخضراوات ذات الأوراق الخضراء

وتُعتبر غنية بالمواد المضادة للأكسدة، ومنها الملفوف، والقرنبيط، والبازلاء، والتي تساعد على حرق الدهون والسعرات الحرارية، وتساعد جسمك كثيرا على التزود بالطاقة مع توفير إحساس بالشبع لمدة طويلة.