5 حيل بمتصفح “جوجل كروم”.. الأخيرة ستفاجئك

أصبح جوجل كروم من أشهر متصفحات الإنترنت التى يعتمد عليها الكثير من المستخدمين في وقتنا الحالي خاصة مع المميزات الكثيرة والمتعددة التي يوفرها للمستخدمين وغيرها من الأدوات المميزة التي يمكن الاستعانة بها لإنجاز الكثير من الأمور، حيث يمتلك المتصفح الكثير من الحيل التي قد لا يعرفها الكثير من المستخدمين ونرصدها كما يلي:

– فتح الموقع المفضلة تلقائياً:

من المميزات التي لا يعرفها الكثير من المستخدمين أنه يمكن تخصيص متصفح كروم لفتح بعض الموقع الإلكترونية بشكل افتراضي بمجرد تشغيل المتصفح، وهو ما يعتبر أمراً جيداً للغاية بدلاً من الحاجة لتشغيل كل موقع على حدة سواء من خلال البحث عنه أو كتابة الرابط الخاص به، وهي الميزة التي يمكن التحكم بها من خلال ميزة Startup Pages، ويمكن تخصيصها من خلال الذهاب إلى Settings ثم اختيار قسم On startup ومنه Set pages ، لتظهر نافذة نقوم بإدخال روابط المواقع المفضلة فى خانة Add a new page وبعد الانتهاء نضغط OK.

– التحكم في صلاحيات المواقع:

يتيح متصفح جوجل كروم للمستخدم السماح أو رفض الصلاحيات الخاصة التي تطلبها المواقع، وهو ما يعتبر من وسائل حماية خصوصية المستخدمين، فعند الذهاب إلى أى موقع يمكن الضغط على ايقونة “القفل” الموجودة بجوار شريط العنوان، لتظهر جميع الأذونات التى يتطلبها الموقع والتى قد تشمل “الموقع الجغرافي، وفتح الكاميرا والميكرفون وغيرها من الأمور، ويمكن للمستخدمين رفض أى من هذه الصلاحيات بكل سهولة من خلال الضغط على زر Allow لتختار Block.

-عمل اختصار للمواقع المفضلة:

يتيح كروم للمستخدمين عمل اختصارات سريعة لبعض المواقع المفضلة التي يرغب المستخدم في الوصول إليها في وقت لاحق وذلك من خلال تحديد رابط الموقع وسحبه إلى سطح المكتب بكل سهولة، ليتم إنشاء رابط مباشر له على سطح المكتب، وبمجرد الضغط عليه فى أى وقت سينتقل إليه على الفور.

-اختصارات لوحة المفاتيح:

لا يعلم الكثيرون أنه يمكن استخدام بعض اختصارات لوحة المفاتيح للتحكم في كروم، فمثلاً يمكن استخدام زر المسافة Space للتنقل للأسفل بشكل يشبه ما تقوم به عجلة الماوس، أما عند الضغط على زر المسافة إلى جانب زر Shift فسيجرى التمرير إلى الأعلى.

– الإعدادات الخفية:

لا يعرف الكثيرون أن جوجل كروم يمتلك صفحة خفية خاصة بالإعدادات والتى توفر للمستخدمين مزيداً من الإعدادات والتحكم في المتصفح بشكل أكبر، وهى صفحات غير معروضة بشكل مرئى للجميع كونها تشمل إعدادات مهمة أو مخصصة للمطورين أو للتحكم بشكل أوسع فى المتصفح، ويمكن الوصول إليها من خلال “chrome://chrome-urls” ويمكن من خلالها التحكم بمزيد من الحيل داخل المتصفح.