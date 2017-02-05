5 مزايا حديثة بهاتف LG G6 الجديد ينافس بها آبل وسامسونج

المواطن – وكالات

أعلنت شركة “إل جي” الكورية الجنوبية عن أحدث هواتفها الذكية G6 خلال مؤتمر ضخم بمعرض mwc 2017 المقام حاليًا في مدينة برشلونة بإسبانيا.

ويحمل الهاتف العديد من المميزات المهمة التي تجعله منافساً قوياً لشركات التكنولوجيا الكبرى المسيطرة على الأسواق مثل أبل وسامسونج.

– مكبرات الصوت ستريو

مكبرات صوت ستريو أصبحت من أهم المزايا التي تهتم بها الشركات، وضمت LG بهاتفها الجديد مكبرات الصوت ستريو عالية الجودة تعمل على تنقية الصوت.

– مساحة تخزين أكبر

يأتي هاتف G6 الجديد مع خيارات لمساحة التخزين الداخلية تبدأ مع 32 جيجابايت، بدون فتحة لبطاقة مايكرو للتوسع، وهذا يعد خطوة جديدة من الشركة لتوفير خيارات أفضل.

– كاميرا أمامية

يضم هاتف إل جي G6 الجديد كاميرا أمامية أفضل 5 MP، مع زاوية واسعة وتضم عددًا من التقنيات التى تجعلها بين الأفضل بالأسواق.

– بطارية

تفتخر شركة إل جي بأنها من الشركات القليلة في الأسواق التي لا تزال تطلق هواتف ذكية مع بطارية قابلة للإزالة يمكن استبدالها.

– المعالج

قررت LG بدلاً من تجهيز هاتفها مع أكبر معالج من كوالكوم، اللجوء إلى النسخة الأقدم وهي سنابدراجون 821، لأنها أرادت أن يكون لديها الوقت الكافي لتطوير جهاز يناسب قوة المعالج.