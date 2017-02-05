5 مزايا لا تعلمها عن يوتيوب

المواطن - وكالات

يعتبر موقع “يوتيوب” المملوك لشركة جوجل هو أفضل منصات مشاهدة الفيديو في العالم، ولكن هناك 5 معلومات خفية لا يعلمها الكثير عنه.

أولاً: الحصول على صور متحركة من الفيديوهات:

من السهل للغاية الحصول على صورة متحركة من فيديوهات يوتيوب، وذلك بطريقة بسيطة للغاية، فكل ما يحتاجه المستخدم هو اختيار الفيديو الذي يرغب في الحصول على صورة متحركة منه، وفي شريط العنوان يضيف كلمة gif قبل اسم يوتيوب، حيث سيتم نقل المستخدم إلى موقع جديد يضم نفس الفيديو مع أدوات لاقتصاصه وإنشاء صورة متحركة.

وثانيا، تشغيل الفيديو من وقت محدد، حيث يمكن للمستخدم مشاركة فيديو معين مع بدأه من وقت معين، وذلك من خلال اختيار مربع Start at عند مشاركة الفيديو، والذي يسمح للمستخدم تحديد بداية عرض الفيديو.

والميزة الثالثة وضع التليفزيون، حيث يمتلك يوتيوب وضع TV mode والذي يسمح للمستخدم تكبير الشاشة بشكل كبير حتى يتمكن من مشاهدة الفيديوهات بملء الشاشة مثل مشاهدة التلفزيون العادي، حيث يمتلك واجهة مختلفة عن الواجهة التقليدية لمنصة يوتيوب المعروفة، والذي يمكن الوصول له من هنا

ورابعاً اختصارات لوحة المفاتيح.. فتدعم منصة يوتيوب التحكم بها من خلال لوحة المفاتيح، حيث يمكن للمستخدمين الاعتماد على الكثير من اختصارات لوحة المفاتيح للتحكم في الفيديوهات المعروضة وشاشة الفيديوهات وغيرها من الأمور.

والميزة الخامسة هي حفظ الفيديوهات لمشاهدتها في وقت لاحق، حيث يمكن لمستخدمي يوتيوب أيضاً حفظ بعض الفيديوهات في وضع “أوفلاين” لمشاهدتها في وقت لاحق في حال عدم وجود اتصال إنترنت، وهو ما يعتبر من الأمور المميزة للغاية والتي تتيح للمستخدمين العديد من المميزات.