5 معلومات تهم مستفيدي الضمان الاجتماعي في حساب المواطن

المواطن - عبد الرحمن دياب

قدم حساب المواطن 5 معلومات عامة تخص مستفيدي الضمان الاجتماعي.

وكانت المعلومة الأولى هي، أنه يمكن لمستفيدي الضمان تحديث بياناتهم متى ما دعت الحاجة لذلك عبر البوابة الإلكترونية هنا.

وأيضا، لن يؤثر تحديث البيانات أو التسجيل في حساب المواطن على الاستفادة من الضمان الاجتماعي.

أما المعلومة الثالثة، فهي أن إعانة الضمان الاجتماعي لا يتم الافتصاح عنها كدخل للمستفيد.

ورابعا، الضمان الاجتماعي، وحساب المواطن، برنامجان منفصلان، وكل منهم له شروط خاصة به.

والمعلومة الأخيرة، هي أنه يتم التعامل مع البيانات بكل سرية وأمان مما يضمن خصوصية المستفيدين.