5 مقاطع فيديو توثق سيول الدلم وتفضح سوء التصريف

المواطن – الدلم

وثّق العشرات من مواطني الدلم السيول التي تعرّض لها مركز الدلم ليلة أمس، ومحاصرة المياة للبيوت والمركبات في الشوارع، وتعطل جميع مظاهر الحياة.

وتبادل المغرّدون الصور ومقاطع الفيديو التي تظهر جريان الأودية والشعاب، وغرق العديد من البيوت بعد أن حاصرتها مياه سيول الدلم.

وانتقد أهالي الدلم سوء شبكة التصريف، وعدم قدرتها على استيعاب ولو جزء بسيط من الأمطار التي تعرّضت لها الدلم.

وكانت الأمطار الغزيرة التي سقطت مساء أمس على مركز الدلم ونعجان قد تسبّبت في جريان وادي ماوان، ووادي الخبي، ووادي العين مما أدى إلى ارتفاع منسوب السيول في طرقات الدلم، ومحاصرة العديد من المباني والأحياء.

ومن جهته، شدّد الدفاع المدني على أهالي الدلم بضرورة اتباع تعليمات السلامة، وعدم المخاطرة والنزول إلى الشوارع إلّا في حالات الضرورة القصوى، وعدم قطع مجاري الأودية، والابتعاد عن تجمعات المياه.

وتقدّم “ المواطن “ لكم -فيما يلي- أبرز مقاطع السيول التي وثّقتها عدسات المواطنين في الدلم.









