5 نقاط تحلل تلميحات إيران بالتنازل في اليمن.. هذا هدفها

المواطن - الرياض

نشر حساب شؤون إيرانية -على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”- 5 تغريدات حول تلميحات إيرانية تحدثت عن تنازلٍ إيراني في اليمن.

وكتب الحساب المختص بالشؤون الإيرانية: “يروّج الإعلاميون الإيرانيون لمقترحات إيرانية قد يكون من بينها تراجع إيران في اليمن للحفاظ على المكاسب في سوريا والعراق”.

ورأى أن: “زيارة روحاني إلى عمان والكويت تتزامن مع جولةٍ للرئيس التركي في المنطقة أيضًا، ومن هنا، تخشى طهران أن يكون هناك تنسيق سعودي تركي بشأن سوريا”.

وأردف: “تابعت إيران تقدّم قوات الشرعية في محافظة المخا، والاقتراب من محاصرة ميناء الحديدة، وبالتالي خنق الانقلابين، لذا، تريد طهران الظهور بالتنازل”.

واستكمل الحساب تحليل تلميحات إيران عن التنازل في اليمن: “المحاولة الإيرانية تؤكّد على أن طهران أيقنت بقرب سقوط الحركة الانقلابية في اليمن، وسوف تتوقف عن الدعم إجباريًا بسبب إغلاق المنافذ.. ينبغي فهم ذلك”.

وخُتمت التغريدات بالتشديد على أن: “اليمن لا تفاوض عليها مطلقًا، وسيتم حسم الأمر عسكريًا قريبًا بإذن الله، وإذا كان هناك أي حوار، فينبغي سحب ميليشياتها من العراق وسوريا”.