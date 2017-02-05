5 ورش لرفع مستوى أداء الأطباء البيطريين في فحص اللحوم

المواطن - الرياض

تدشّن وزارة الشؤون البلدية والقروية -ممثلة بوكالة الشؤون البلدية- غداً الأحد، (5) ورش تدريبية تستهدف (250) من الأطباء البيطريين، ومساعديهم، والمراقبين الصحيين العاملين في مجال صحة وتفتيش اللحوم بالأمانات بمختلف مناطق ومحافظات المملكة، وذلك بفندق “هوليدي إن” في الرياض، وتستمر لمدة (5) أسابيع تدريبية، حيث سيتم إقامة ورشتين في كل شهر.

وتهدف هذه الورش -التي تأتي ضمن مخرجات دراسة قامت بها إدارة المسالخ بوكالة الوزارة للشؤون البلدية- إلى رفع مستوى أداء الأطباء البيطريين في مجال فحص اللحوم، والتعامل مع الأمراض الوبائية، ورفع كفاءة الأطباء البيطريين في إجراء الاختبارات الضرورية بالمسالخ، وتنمية مهارات الأطباء باستخدام تطبيق الجوال في العمليات التشغيلية بالمسلخ لتغذية قاعدة البيانات بالمعلومات.

وتركز ورش العمل على مناقشة العديد من المحاور، ومنها تطبيقات الجوال وأهميتها في رفع كفاءة وتطوير المسالخ، والمختبرات وأهميتها في تعزيز كفاءة وتطوير المسالخ، وفحص المواشي قبل الذبح وبعده، وتتضمن الفعاليات تدريبًا نظريًا من خلال المحاضرات، وآخر عمليًا بالمسلخ.