50 ألف ريال لمن يتخلص من السمنة

المواطن_ نوف العايد_ الشرقية

تتجه المبادرة الوطنية لخدمة المجتمع إلى مواجهة معدلات الارتفاع في نسبة السمنة في المملكة بإطلاق أضخم برنامج وطني صحي لعلاج السمنة في المملكة برعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالرحمن بن فيصل بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، الراعي الرئيس للمبادرة.

وقال الأمير عبدالرحمن بن فيصل: إن البرنامج يهدف لتقديم يد العون لكل مصاب بهذا المرض الخطير، حيث سيتم بشكل مباشر منحه التعزيز والدعم والتشجيع اللازم لتقوية عزائمه وإرادته ليبدأ بالتغيير للأفضل.

وقال المشرف العام على المبادرة الدكتور فيصل العزام إن البرنامج سيبدأ بجملة أهداف مركزية يأتي في أولويتها علاج مرض السمنة ومساعدة المصابين في الوصول للوزن الطبيعي الآمن، إضافة إلى إقامة برنامج تلفزيوني ترفيهي بالتعاون مع القناة السعودية الأولى، حيث سيعرض 26 حلقة في المرحلة الأولى خلال ستة أشهر، وسيكون العلاج مجانياً مع رصد جوائز كبرى لتشجيع المرضى بالسمنة على الانضمام لهذا البرنامج، وتسليط الضوء على مدى التقدم الطبي والرياضي في المملكة، كذلك توعية وتعريف المجتمع بالجهات المتخصصة في علاج السمنة، وتوعية ومناصحة مرضى السمنة عبر أنشطة البرنامج، وتقديم برنامج صحي توعوي ترفيهي للمجتمع، وتقديم معلومات طبية محلية، ودولية ومدونات حول مرض السمنة.

ومن الأنشطة التي سيتضمنها البرنامج النشاط الرياضي والترفيهي إلى جانب الصحي وذلك في قالب اجتماعي ترفيهي عبر فقرات منوعة من ألعاب القوى والتحدي في مواقع متخصصة سيتم إعدادها بأجهزة ألعاب وأدوات آمنة؛ بهدف تشجيع المشاركين ورفع معنوياتهم وإعطائهم المزيد من مشاعر الحماس والرغبة بتحقيق النجاح، حيث سيتم نقل هذه الفقرات عبر حلقات البث التلفزيوني الذي سيغطي جميع أحداث البرنامج.

وعن شروط المسابقة أوضح بأنها تتضمن ألا يقل عمر المشترك عن ستة عشر عاماً، وأن يكون سعودي الجنسية أو مقيماً بإقامة نظامية سارية المفعول، وأن يكون قادراً على المشي والحركة، وألا يتعارض وضعه الصحي مع ممارسة التمارين الرياضية، وألا يقل وزنه عن 120 كيلو غرام.

وعن قيمة الجوائز الممنوحة للمتسابقين فسوف يحصل المركز الأول على مبلغ 50 ألف ريال واشتراك في نادي رياضي لمدة عام وجهاز رياضي متكامل، والمركز الثاني 25 ألف ريال واشتراك في نادي رياضي لمدة عام وجهاز رياضي متكامل، والثالث 20 ألف ريال واشتراك في نادي رياضي لمدة عام وجهاز رياضي متكامل، والرابع 15 ألف ريال مع اشتراك نادي رياضي والحصول على جهاز رياضي متكامل، والخامس 10 آلاف ريال واشتراك في نادي رياضي لمدة عام وجهاز رياضي متكامل والسادس، 5 آلاف ريال واشتراك في نادي رياضي لمدة عام، كما ستتم في آخر المرحلة إقامة حفل تكريم للداعمين والمشاركين.

كما تدعو المبادرة الجميع للمشاركة والالتحاق بالبرنامج التواصل عبر هذا الإيميل pmfcfo@gmail.com وهاتف 0138321151 وفاكس 8321151 وجوال 0569673919 وآخر 0598958798 وآخر 0569099916