6 شروط لوظيفةٍ إدارية شاغرة بجمعية تآلف في #عنيزة

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الجمعية الخيرية لتيسير الزواج والرعاية الأسرية “تآلف”، بمحافظة عنيزة، عن توفّر وظيفة شاغرة للرجال بمسمى “مدير مركز تآلف للتدريب”، وذلك للعمل بدوام فترتين (صباحية ومسائية) وفق الشروط التالية:

1- سعودي الجنسية.

2- يفضل أن يكون من سكان محافظة عنيزة.

3- شهادة البكالوريوس كحدٍ أدنى.

4- خبرة في مجال التدريب أو إدارته، ولا تقل عن (5) سنوات.

5- إجادة الحاسب الآلي.

6- القدرة على التخطيط، والمتابعة، والتقويم.

وأوضحت الجمعية أن التقديم متاح بدءًا من تاريخ 23/ 5/ 1438هـ وحتى نهاية دوام يوم الخميس، الموافق 3/ 6/ 1438هـ.