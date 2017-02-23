61968 مراجعاً لمستشفى ضباء خلال 4 أشهر

المواطن – ضباء

قدم مستشفى ضباء العام خلال الأربعة أشهر الماضية, خدماته لأكثر من 61968 مراجعًا, منهم 41133 مراجعاً تمت خدمتهم في قسم الطوارئ, و 20835 مراجعاً للعيادات الخارجية, فيما بلغ عدد المنومين 1873 مريضاً, والعمليات الجراحية 211 عملية, وحالات الولادة 267 مولوداً, كما بلغ عدد الفحوصات الإشعاعية 5840 فحصاً والفحوصات المخبرية 76241 فحصاً, ونسبة إشغال الأسرّة بالمستشفى 62.25% بالشهر.

يذكر أن مستشفى ضباء, أحد مستشفيات منظومة الصحة الحديثة بمنطقة تبوك بسعة 100 سرير, حيث جهز بأحدث التجهيزات الطبية الحديثة, ويسخر إمكانياته لتقديم خدماته الصحية والعلاجية للمراجعين بمحافظة ضباء وما جاورها .