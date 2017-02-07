7 أسباب تجعل تغيير كلمات المرور الخاصة بك ضرورة

المواطن - وكالات

عثر الباحث الأمنى الشهير بشركة جوجل Tavis Ormandy على ثغرة خطيرة داخل Cloudflare من شأنها تهديد تسريبات بيانات ملايين من المواقع التى تعتمد على خدماتها حول العالم.

وبالرغم من أن الشركة أعلنت إصلاح الخلل ألا أن حتى الآن يوجد تهديدات، فيما يلى نرصد مجموعة من الأسباب التى تدفعك لتغير كلمات المرور الخاصة بكل حساباتك.

لا يزال هناك random authentication cookies داخل محركات البحث.

على الرغم من عمل كل من جوجل وياهو وبينج على التخلص منها، إلا أنها توجد حتى الآن بقوة ضمن النتائج.

هذا النوع من الـcookies يهدد حساباتك بشكل خطير لأنه يسمح للهاكر بالدخول على المواقع بدون كلمة مرور.

إذا كان لديك حساب على تطبيق “أوبر” فمن الممكن للهاكرز سرقة بيانات بطاقة الائتمان المسجلة عليه.

يعد تطبيق 1Password من المواقع المتضررة وهو ما يهدد كل حساباتك المغلقة باستخدام 1Password.

ينصح الخبراء بتغيير كل كلمات المرور لأن Cloudflare بها ملايين من المواقع.